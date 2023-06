Los Estanques y Anni B. Sweet + McEnroe (Noches del Botánico) Madrid 13/06/23

Esta gran noche en el Campus de la Complutense en parte se la debemos a Suberfuge Records. Esta discográfica independiente lleva casi 35 años apostando por las bandas emergentes y tanto McEnroe como Anni B. Sweet están aquí gracias a su apoyo.

Comenzaron los de Getxo puntuales su actuación ante un público escaso, que poco a poco se fue animando y aumentando en número, con un cielo cubierto de preciosas nubes anaranjadas por el atardecer. El cielo, el paisaje y la temperatura se ajustaban a la perfección para escuchar el directo de los de Ricardo Lezón con el que continúan las celebraciones de su 20 aniversario como banda.

La propuesta de McEnroe, íntima, sutil, suave, va contracorriente a las tendencias musicales actuales, en las que el rock ya no tiene la aceptación que tuvo en su día como música para jóvenes rebeldes contra el poder establecido. Si además le sumamos que los temas no tienen estribillos pegadizos y coreables, ni unos virtuosos riff guitarreros… nos encontramos con una banda que sigue contra viento y marea peleando para mantener su hueco en el panorama musical. Quitando esta cita en el Botánico, festival muy cuidadoso y acertado en su selección de artistas para su cartel, están fuera de los muchos festivales de esta temporada, cosa que me sorprende y me extraña a partes iguales.

El sonido comenzó con algunos problemas, muy rápidamente solucionados. Especialmente emocionantes me sonaron “Rugen las flores” y “La electricidad” con la que cerraron una muy buena actuación de algo mas de una hora.

En el interludio, observamos como en el escenario empiezan a colocar el set para la siguiente actuación. Los pies de micro salen como las setas tras la lluvia. Para esta noche Los Estanques y Anni B. Sweet nos tienen preparada una representación 2.0 de su Burbuja cómoda y elefante inesperado.

Se acompañarán de una sección de vientos, cuerdas y coro. Un total de 15 músicos en escena. Bajo mi punto de vista, tanto despliegue luce en lo visual pero no es necesario para mejorar el sonido de este combo. Hace un año, en este mismo recinto, nos presentaron su disco, para mi el discazo de 2022, cuya producción a cargo de Íñigo Bregel, cerebro de Los Estanques, avanza como un tsunami y va calando y popularizándose. Anoche la mayoría de los 4.000 afortunados que les vimos, ya veníamos rendidos ante este artefacto sonoro.

De nuevo se interpretó del tirón. Sonido brutal. Psicodelia a tope de ganancia. La banda está compenetradísima y Andrea Conti a la batería, Germán Herrero a la guitarra, Dani Pozo al bajo hicieron un soberbio trabajo.

Tras los 38 minutos de Burbuja.. que nos dejan exhaustos y felices, hay que completar el repertorio con canciones de cada banda. Los Estanques nos trajeron “Carne de cañón” de su tercer disco, la acostumbrada y frenética versión de “Ïma Süri Dondaï“de Magma y “No hay vuelta atrás “ tercero y último single de IV, su cuarto LP.

A la vuelta al escenario para los bises bromean sobre su corta carrera y su escaso repertorio. Esperemos que crezca. De momento es una incógnita si volverán a colaborar o si tienen propuestas por separado. Lo que tenemos claro es que queremos más de esta droga. Cerraron la noche con un par de versiones muy llevadas al progresivo, del último disco de Anni B. Sweet, Universo por estrenar. “Juramento” y “Buen viaje” , el éxito que nos desea lo mismo que pedimos para ellos: «Que tengas mucha suerteeeee…».

Fotos Los Estanques y Anni B. Sweet – McEnre (Víctor Moreno – Noches del Botánico)