Bono de U2 anuncia su autobiografía: ‘Surrender’

Paul David Hewson, conocido mundialmente como Bono, vocalista principal de U2, ha escrito sus memorias: un libro titulado Surrender que será publicado el 3 de noviembre de 2022 por Reservoir Books.

Por tratarse de uno los artistas más icónicos de la música mundial, se han escrito miles y miles de páginas sobre su carrera; sin embargo, en Surrender, es Bono quien se sienta ahora ante la hoja en blanco para contarnos, por primera vez y en primera persona, los detalles de su formidable vida y las personas con las que la ha compartido. Su indistinguible voz nos conduce en un recorrido que va desde su infancia en Dublín, pasando por la repentina muerte de su madre cuando tenía 14 años y el insólito camino que hubo de recorrer U2 para convertirse en uno de los grupos de rock más influyentes del planeta, hasta llegar a un examen de las más de dos décadas que ha dedicado al activismo, luchando contra el SIDA y la pobreza extrema.

El subtítulo de Surrender, «40 canciones, una historia», remite a los 40 capítulos que componen el libro: cada uno de ellos lleva por título una canción de U2 y Bono también ha dibujado para encabezarlos 40 ilustraciones originales. Asimismo, hoy se ha publicado en las plataformas digitales de U2 un vídeo animado a partir de algunos de sus dibujos y narrado por el propio Bono. El vídeo presenta un fragmento del capítulo «Out of control» de Surrender , en el que explica cómo escribió el primer sencillo para U2 el 10 de mayo de 1978, día de su decimoctavo cumpleaños.

En palabras del propio Bono: “Cuando empecé a escribir este libro, aspiraba a entrar en detalle sobre algunos asuntos que antes, en las canciones, solo había esbozado. La gente, los sitios y todas las posibilidades que se me han presentado en la vida. Surrender [‘ríndete’ o ‘entrégate’] es un término preñado de sentido para mí. Habiendo crecido en la Irlanda de los años setenta con los puños fuera (musicalmente hablando), no sería el primer concepto que te viene a la cabeza. Es una palabra a la que le di vueltas cuando empecé a pensar en el libro. Sigo forcejeando con ella, con este imperativo que probablemente sea el más capaz de recordarte cuál es tu humilde lugar. En la banda, en mi matrimonio, en mi fe, en mi vida como activista. Surrender es la historia de un peregrino que no progresa… pero con una buena cantidad de diversión a lo largo del camino”.

U2, una banda con historia y compromiso

Nacido en Dublín, conoció a The Edge, Larry Mullen Jr. y Adam Clayton en el instituto y juntos formaron el grupo U2 en 1978. Lanzaron su primer álbum, Boy, en 1980, con la discográfica Island Records, y hasta la fecha han publicado un total de catorce álbumes de estudio que han vendido 157 millones de copias en todo el mundo. Su Tour 360° (2009-2011) batió todo tipo de récords y a día de hoy sigue siendo la gira de un grupo musical más taquillera de todos los tiempos. La banda U2 ha ganado numerosos premios, más que cualquier otro dúo o grupo musical, y entre ellos destacan 22 Grammys, una nominación a los Oscars o el premio Ambassador of Conscience de Amnistía Internacional. En 2005 el grupo fue incluido en el Rock’n’Roll Hall of Fame.

Además de su papel en U2, Bono es un incansable activista. Lideró la campaña «Drop the Debt» para la organización Jubilee 2000, y luchó después contra la transmisión del HIV/SIDA y la pobreza extrema fundando las organizaciones hermanadas ONE y (RED). ONE es un movimiento compuesto por millones de personas que se dedica a luchar contra la pobreza y las enfermedades prevenibles. Con ONE, Bono ha presionado a jefes de Estado y legisladores de todo el mundo para favorecer la aprobación de programas como el U.S. PEPFAR AIDS, que ha contribuido a salvar la vida a decenas de millones de personas a lo largo de los últimos 20 años. (RED), que colabora con distintas organizaciones para sensibilizar a la población y a las grandes corporaciones sobre la crisis del SIDA, ha recaudado hasta la fecha más de 700 millones de dólares para el Global Fund con el objetivo de tratar y prevenir el SIDA en África. Desde 2020 ONE y (RED) han luchado contra el virus COVID-19 y su impacto en los países en desarrollo.

En 2016 Bono cofundó The Rise Fund, un fondo de impacto global que invierte en empresas que impulsan un cambio social y medioambiental positivo, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Bono ha recibido todo tipo de galardones por su labor como músico y activista, como el premio Freedom of the City of Dublin (con U2), la Medalla de Honor Presidencial Pablo Neruda de Chile, el reconocimiento de la Legión de Honor del gobierno francés, el título de Caballero Honorario Británico, el premio Fulbright Association para la Cooperación Internacional, y ha sido persona del año según la revista Time, junto a Bill y Melinda Gates. Actualmente vive en Dublín con su mujer, Ali Hewson.