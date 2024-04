Hablando con Youri Lenquette de Nirvana, Mano Negra, Pixies… en ‘Bienvenido a los 90’

Youri Lenquette fue el encargado de realizar la ultima sesión fotográfica a NIRVANA cuando la banda visitó Paris en 1994.

Hablamos con el fotógrafo francés de aquel momento y de su trayectoria desde los días en los que hacía radio.

Suenan:

00:44 – Nirvana – Drain You (Live Canal + Paris,1994)

15:14 – Starshooter – Collector

23:02 – The Jam – In The City

28:30 – The Pixies – Hey

39:08 – Mano Negra – Mala Vida

44:05 – Manu Chao – Clandestino

51:02 – R.E.M. – Airportman

67:42 – Nirvana – Even In His Youth

76:56 – Nirvana – Frances Farmer Will Have Her Revenge On Seattle