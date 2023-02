Llega la gira de los suecos The Baboon Show

The Baboon Show hacen siempre honor a su nombre y sus conciertos son más que un show. La banda sueca viene ahora a nuestro país a presentar su décimo trabajo en estudio Good Bless You All (Kidnap Music 2023) producido por su colega Johan Gustaffson de The Hives. Como la propia banda dice: “este disco es una fiesta de rock and roll sin final, justo como os lo esperabais”.

Altamente influenciados en sus comienzos por el punk y claramente Plasmatics, la banda de la tristemente desparecida Wendy O. Williams, a lo largo de su carrera no han dejado de experimentar con diferentes sonidos dentro del rock, hasta llegar incluso al Thrash Metal.

El carisma y la voz de la vocalista Cecilia Boström en directo es una de sus mejores bazas y; sin duda algo por lo que sus directos son recordados.

HFMN Crew nos los traen en las siguientes fechas por nuestro país.

3 Marzo Bilbao. Sala Santana.

4 Marzo Barcelona. Sala Apolo.

5 Marzo Madrid. Sala La Paqui.

Entradas aquí.