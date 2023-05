M. Ward colabora con ScoG McMicken de Dr. Dog

M. Ward vuelve con Supernatural Thing, que se publica el próximo 23 de junio e incluye contribuciones de Neko Case, First Aid Kit, Jim James, Kelly Pratt, Shovels & Rope y Scott McMicken. También incluye dos versiones, una de «I Can’t Give Everything Away» de David Bowie de su último álbum Blackstar y una grabación en vivo de «Story of an Artist» de Daniel Johnston.

El título se originó en una idea que tuvo cuando era niño, la noción de que la radio transmitía las mismas ondas que los mensajes de cosas sobrenaturales. La música, especialmente aquella que recordamos, está de alguna manera conectada con este intercambio. Ward explicó: «Cuando no puedes salir y experimentarlo por ti mismo, la radio sigue siendo la mejor manera para mí de conectarme con el mundo exterior. Ya sea música, conversaciones, noticias o política, ya sea en FM, AM o satélite, redescubrí su poder mientras estaba atrapado en el interior durante la pandemia. Está en constante cambio en manos de alguien muy lejano que no conoces, y hay mucho en ese intercambio que resulta inspirador a la hora de hacer discos».

Tras la canción que da título al disco, «Supernatural Thing», llega «New Kerrang», en colaboración con ScoG McMicken, de Dr. Dog.

Escucha ‘New Kerrang’ de M. Ward ft. ScoG McMicken