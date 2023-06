The Jesus and Mary Chain, Dinosaur Jr., Antònia Font y más, en Primavera Weekender

La nueva edición de Primavera Weekender se llevará a cabo los días 17 y 18 de noviembre en el resort Magic Robin Hood Camp de Benidorm.

Encabezando este emocionante evento se encuentran The Jesus and Mary Chain y Dinosaur Jr., auténticos héroes del ruido de las décadas de los ochenta y noventa. Además, Antònia Font continuará deleitándonos con las múltiples alegrías que nos brinda la reactivación de su singular imaginario pop. Junto a ellos, podremos disfrutar del rock alternativo de Deerhoof y Blonde Redhead, la intensidad del hardcore policromado de Fucked Up y OFF!, la furia del post-punk de Protomartyr y la increíble fusión de baile y música de Public Service Broadcasting. También podremos deleitarnos con la veteranía artística de Bush Tetras y las nobles canciones de Bob Mould y Alan Sparhawk (en su primera visita tras la triste pérdida de su compañera en Low, Mimi Parker).

Además de la visión gen-Z del jazz representada por DOMi & JD Beck. También disfrutaremos del pegajoso pop de Biig Piig, la resaca de principios de los años 2000 que vive The Dare, los enigmáticos criptogramas art-pop de Water From Your Eyes, la elegante ola fría que nos presenta Model/Actriz y los enérgicos estribillos punk de Mannequin Pussy.

La escena estatal estará representada por las expansivas miniaturas de Renaldo & Clara, las enérgicas y vibrantes actuaciones de Aiko el grupo, las emocionantes partidas arcade-punk del sistema de entretenimiento y el punto de encuentro entre el folk y lo experimental que han logrado HEAL y vàlius. También disfrutaremos de los DJ sets de Brava e Indiespot vs Xtrarradio.

Como ya es tradición, Mainline Magic Orchestra se apoderará de un escenario el sábado y ofrecerá su impresionante performance house. Los integrantes de la banda, Daniel 2000, John Heaven y Nile Fee, se convertirán en DJs y además invitarán a sus amigos Ciutat, AMORE, TRISTÁN! y mori para unirse a la fiesta.

Consulta el cartel de Primavera Weekender

Entrada para Primavera Weekender

Las entradas para Primavera Weekender 2023, a la venta a partir del próximo jueves 15 de junio a través de DICE, incluyen acceso a los conciertos, régimen de pensión completa durante el fin de semana y alojamiento durante dos noches en bungalows con un mínimo de 2 personas y un máximo de 6. Todos los precios y modalidades de entradas ya se pueden consultar en la página web de Primavera Sound.

