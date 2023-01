Alan Rankine de The Associates, fallece a los 64 años

El músico escocés Alan Rankine, recordado por ser el guitarrista de la banda indie The Associates, ha fallecido a los 64 años, según han anunciado sus hijos Callum y Hamish Rankine en Facebook.

En su mensaje publicado en la red social, los hijos de Rankine destacaron que su padre falleció pacíficamente en su hogar tras pasar la Navidad con su familia. Rankine, nacido en Stirlingshire en 1958, formó The Associates junto al cantante Billy Mackenzie en 1979. Formados en Edimburgo, eran una mezcla ecléctica de influencias que iban desde el art rock hasta el glam y la música disco. Debutaron con una versión maníaca de «Boys Keep Swinging» de David Bowie, que les valió un contrato con Fiction Records, sello que compartirían con The Cure con quienes habían compartido igualmente escenario en un buen número de ocasiones.

La banda alcanzó la fama con su canción «Party Fears Two» de 1982 y publicó tres álbumes a principios de la década de 1980. Tras separarse de The Associates, Rankine se dedicó a la producción y publicó tres álbumes como solista. Además, en 1992 ayudó a crear la discográfica Electric Honey, que lanzó la carrera de grupos como Snow Patrol. Rankine también impartía clases en el Stow College, actualmente conocido como Glasgow Kelvin College. Aún no se ha informado de la causa de su muerte.

Descanse en paz.