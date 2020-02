Entrevistamos a Toundra

Con motivo de la inminente gira que Toundra protagonizará por diversas salas tanto nacionales como internacionales poniendo banda sonora en directo a la proyección del magistral film de Robert Wiene El gabinete del Doctor Caligari -clásico por antonomasia del expresionismo alemán-, no queríamos dejar pasar la oportunidad de conversar con una de las bandas más interesantes y en forma de nuestro panorama musical. La idea también se plasmará en nuevo disco a publicar a finales de este mes de febrero.

Es su bajista Alberto Tocados quien amablemente responde a nuestras preguntas.

“Nos gusta diferenciar nuestros lanzamientos más ortodoxos con experimentos como estos. Sirven para oxigenarnos, probar cosas nuevas, llevarnos al límite de lo que conocemos…”

¿Cómo surgió la idea de poner banda sonora a un clásico del cine expresionista alemán como El Gabinete de El Doctor Caligari?

No fue iniciativa nuestra 100%, se nos propuso por parte de Café Kino, promotora especializada en juntar música y cine clásico. Nosotros llevábamos tiempo queriendo participar en un proyecto así, por lo que fue una feliz coincidencia.

Nosferatu, Metropolis, El Golem, la propia Gabinete del Doctor Caligari…son tantos los títulos sugerentes de esta escuela de cine que se me ocurre preguntaros si siempre tuvisteis claro que sería la banda sonora de la elegida la que querríais re-imaginar y, a su vez, si os ha picado el gusanillo de hacerlo para alguna otra.

A mí me habría gustado Metrópolis también, pero Gabinete del Dr. Caligari es otra gran opción. Con esas películas es difícil equivocarse, todas son muy especiales e inspiradoras.

Al hilo de esto, y más allá de haber cedido temas para películas o documentales, ¿os gustaría componer una banda sonora original para alguna película de nueva creación?

Sí, es algo que siempre nos ha interesado, esperamos que a raíz de este proyecto estemos más cerca de conseguirlo.

Me parecéis una de las pocas bandas instrumentales que gozan con reconocimiento en este país, el cual considero bastante ajeno a estas sonoridades en comparación con la parte más oriental de Europa. ¿Estáis de acuerdo con esta apreciación?

Puede ser, en gran parte es debido a que nuestro público aquí es muy heterogéneo, hay gente muy aficionada al post-rock a la que interesa Toundra, pero también hay mucha gente interesada en otros estilos que considera a Toundra de sus bandas favoritas.

Toundra siempre me ha parecido que ha querido dar un paso adelante con cada lanzamiento, no estancarse. Tras haber colaborado junto a El Niño de Elche con Exquirla, haber llegado a Vortex, para mi vuestra cima discográfica sin lugar a dudas, y la aventura con El Gabinete del Doctor Caligari, ¿No os da cierto vértigo cuál pueda ser vuestro próximo paso? ¿Cómo surge el planteamiento a la hora de crear o idear un nuevo trabajo?

Nos gusta diferenciar nuestros lanzamientos más ortodoxos con experimentos como estos. Sirven para oxigenarnos, probar cosas nuevas, llevarnos al límite de lo que conocemos… No queremos abandonar el Toundra clásico, pero también queremos experimentar desde estos otros trabajos.

El anteriormente conocido como post-rock (de pronto a la gente le da como reparo emplear la etiqueta y nadie lo hace) es un género bastante limitado en cuanto a recursos, pero a la vez copado de algunas de la bandas más emocionantes y trascendentales en mi vida y en la de tanta gente. ¿Habéis pensado alguna vez en incluir algunos elementos nuevos como pudiera ser la electrónica a las formas de los más recientes Explosions in the sky o las voces a las formas en que lo pudieran hacer Mogwai?

Ya hemos incluido la electrónica en nuestro anterior disco, Vortex. Es posible que utilicemos más recursos así en el futuro, pero no nos queremos forzar, tenemos que vernos cómodos y tienen que servirnos de inspiración.

En anteriores entrevistas que os he podido hacer, recuerdo que me comentabais que más allá de ser seguidores del rock instrumental, conectabais más con otras bandas contemporáneas de otros géneros que os inspiraran y recuerdo que me mencionabais a Mastodon entre ellas hace algunos años. ¿Alguna banda actual que queráis recomendar como inspiración o como fans a muerte?

A mí me gustan mucho These Arms Are Snakes. Es una banda que aunque lleven muchos años inactivos, sigo revisitando. También escucho mucho actualmente a Ben Prunty.

Me parece muy elogiable vuestro posicionamiento social y político, sin arrugaros y denunciando las injusticias derivadas del sistema en el que vivimos inmersos, expuesto en vuestro videoclip de “Cobra” o a través de Exquirla. En vuestra esfera sonora hay otros casos apreciables como el de God speed You black emperor! ¿Echáis de menos más implicación desde el mundo de la música en este sentido?

Lo importante es que sean conscientes del mundo en el que vivimos, pero entendemos que en un mundo tan crispado como el actual la gente tenga reservas a la hora de expresarse, es lo que se busca. Lamentablemente se ha sustituido la reflexión por indignación e intransigencia.

A propósito de Exquirla, ¿hay alguna otra colaboración artística musical que os gustaría llevar a cabo dentro de España o incluso fuera?

Es interesante trabajar con otros artistas de otros géneros, especialmente con cantantes. Estamos abiertos, por supuesto… pero odio sonar pretencioso diciendo lo que me gustaría hacer… Pero sí, si surgiese la oportunidad de hacer de “productores-compositores” con algún artista creo que no lo dudaríamos.

Como megafan vuestro, os tengo que hacer la típica pregunta freak. Soy fan a muerte de “Cruce Oeste”, es mi canción favorita vuestra porque considero que jamás me habéis emocionado tanto con una. Siempre he hablado con colegas que os siguen de la inmensidad de ese tema, y se la pongo a gente que no os conoce o en mis podcast ha sonado. ¿Sois vosotros muy fans de ella? Contadme la historia que hay detrás de esta canción o algo relevante asociado.

Pues es curiosamente la canción que más representa a Toundra. Tiene que ver con el concepto japonés de “Ikigai”. Básicamente la intersección de conceptos como “lo que te gusta”, “lo que se te da bien”, “lo que es necesario” y “lo que es remunerado”, y el cruce oeste representa los dos pilares fundamentales para nosotros, lo que amamos y lo que se nos da bien. A nivel musical es un tema muy bonito y complejo, también es de nuestros favoritos. Especialmente esa parte final, suena muy esperanzadora. Nos alegra que también haya conectado contigo 🙂

