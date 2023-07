Madee se separan, Ramón deja la banda

Fueron 14 años los tardó en llegar un nuevo disco de Madee, desde que en 2007 entregaran su último álbum, el recordado L’Antarctica. En 2021 reaparecían con Eternity Mingled with The Sea (BCore Disc) y una continuación de sus aventuras que también nos dejó In the Cold Season (BCore) y Conundrum (BCore Disc).

La banda de Ramón Rodríguez, The New Raemon (voz y guitarra) Pep Masiques (bajo), Adam Vives y Capi (guitarras), Marc Prats (teclados) y Antonio Postius (batería) junto al letrista Mark Swanson, acaban de anunciar su disolución después de la salida de Ramón.

El pasado mayo su gira quedaba suspendida por una urgencia médica que afectaba a uno de los miembros del grupo, ahora es Ramón quien anuncia su salida compartiendo una última entrevista con nuestros compañeros de Rockdelux.

En @rockdelux podéis leer la última entrevista a Madee. Dejé el grupo hace algunas semanas para poder centrarme en mi familia y asuntos personales. Gracias de corazón a [email protected] los que nos han acompañado en este viaje, también a los miembros del grupo, con especial cariño a mi querido amigo el poeta, fotógrafo y músico norteamericano @markswansonian, sus hermosos poemas hicieron posible la composición de los tres últimos discos de la banda. Si queréis agenciaros algún vinilo del grupo aún podéis encontrar copias en la @bcstore_bcn, son ediciones limitadas, una vez agotadas no reeditaremos el material. ‘We cannot rewind, life just passes by.’ – Orion’s Belt (@bcoredisc, 2004)

Se pone fin a un bonito proyecto que dejó para el recuerdo siete grandes discos. Les echaremos de menos.