Madee – Conundrum (BCore Disc)

Lo primero que hice mientras escuchaba Conundrum (23), el nuevo disco de Madee, fue ponerme a leer algunas letras de Orion’s Belt (04) mientras. No me preguntéis por qué. Simplemente ocurrió. Supongo que fue por la manía que tiene nuestra memoria de escarbar en los agujeros que nos cosen el cuerpo. El resultado fue que se me saltaron las lágrimas mientras leía versos como “How long will you wait to tell me that you don’t feel a thing?, How long will you wait to hold me until the end of my days?” o “I’ve never felt so close to someone,I am afraid of life, I’ve realised with my eyes wide open that we can not rewind, Life just passes by”. Que nadie sea mal pensado y crea que esto lo digo para desmerecer el trabajo como letrista que en la trilogía de regreso que cierra la banda ahora con Conundrum ha realizado el poeta y fotógrafo Mark Swanson. Sencillamente remarco la excepcional calidad escribiendo por parte de Ramón Rodríguez mucho antes de comenzar su carrera en solitario.

Acostumbrados ya al nuevo sonido de Madee, moldeado a través de sus recientes tres trabajos ya no esperamos –ni necesitamos- que la banda retome su sonido más emocore que deparó un cierre inicial de carrera en el olimpo de las mejores obras que han escuchado mis oídos con la dupla consecutiva de Orion’s Belt (04) y L’Antarctica (07). La verdad que me cuesta pensar en una banda a nivel mundial capaz de dar carpetazo a su carrera por entonces en un momento con mayor capacidad para conmover a través de canciones de una belleza inmortal.

Ahora ellos, nosotros, todo es algo diferente, como no puede ser de otra manera, y haber intentado rememorar aquel sonido hubiera sido un suicidio completo. Como me dijo alguien una vez, cuando te vuelves a enamorar de alguien debes hacerlo de una manera diferente, ni mejor, ni peor, sino sencillamente de otra forma. Y esa es la manera adecuada de acercarse al nuevo cancionero Madee.

Su propuesta suena ahora menos abigarrada, más ágil, que no liviana, y la emotividad asoma de una manera más esquinada y sutil, no tan frontal, pero cargada de la misma verdad que sólo atesoran los proyectos y las reuniones sin ninguna otra ambición que la de retomar entre un grupo de amigos una banda repleta de recuerdos y vivencias bonitas.

Como curiosidad, debo decir que en Conundrum, pese a comentar que su sonido no rememora en exceso el pasado, de alguna manera conecta su clima con el que me evocaba su debut Songs from Cydonia (02), cuando aún les faltaban mimbres para forjar una personalidad propia, tal y como debatía con el nick del propio Ramón desde el foro de Mondosonoro con el mío propio, Rodeo Jones. De igual manera, si uno se sumerge con atención en la escucha de las nuevas canciones, que en el trayecto sonoro van clarísimamente de menos a más, encontrará algunos hallazgos que añadir a sus grandes conquistas emocionales, especialmente con “Vying for clues” y la titular “Conundrum” (pelos de punta uffff…), majestuosas ambas.

Por todo esto, me declaro fan y me zambullo en la misma trinchera que ellos y otros tantos artistas comparten y de los que aún tengo ganas de escribir sobre sus lanzamientos musicales cuando es algo que me abruma en no pocas ocasiones. Elle Belga, Enric Montefusco, Pumuky, Madee…son algunos de esos proyectos por los que siempre doblegaré mi pluma y tendrán mi más incondicional apoyo.

Escucha Madee – Conundrum