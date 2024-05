Marta Movidas presenta el segundo adelanto de su nuevo disco

Tras publicar un reguero de singles que fueron llamando la atención de la escena independiente, Marta Movidas publicó en 2021, Os castigaré, su primer álbum. Durante los años siguientes, la cantante madrileño-alcarreña fue entregando nuevas canciones, incluyendo el EP Yunque (2023).

Mientras eso sucedía, ha ido preparando un álbum que saldrá en 2024 y del que ya hemos escuchado dos de sus canciones, «Qué le digo a mis amigos» y la recién estrenada «No sé qué hacer cuando te encuentro», un tema sobre lo que supone salir de noche. Como ella misma explica: “En una época no tan lejana, me veo a mi misma saliendo por la noche y aburriéndome muchísimo. Intentando decir algo gracioso pero, finalmente, quedándome callada. Estos nervios que siento, ¿son porque me gusta, o porque quiero irme de aquí? Me resultaba complicado encontrar algún estímulo agradable y terminaba pensando en la lista de la compra, alguna tarea pendiente o futuras melodías de canciones.”

Escucha ‘No sé qué hacer cuando te encuentro’ de Marta Movidas