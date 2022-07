Más datos sobre el regreso de Molotov

Los mexicanos Molotov están de vuelta en estos días sobre los escenarios de nuestro país, mañana mismo se subirán al Festival Cruilla de Barcelona y el 3 de septiembre participarán en el Festival Vive Latino de Zaragoza. Y de momento llega “No Olvidamos”, nuevo sencillo que sirve de avanzadilla para su próximo álbum, conectando con aquel inolvidable “Gimme Tha Power”.

Miky, bajista y voz de la banda, nos explica: «“No Olvidamos” es precisamente una canción que nos refresca un poco la memoria cuando necesitas recurrir a las estupideces que han hecho presidentes en sexenios anteriores, obviamente a nosotros nos tocó solamente vivir desde el sexenio de Luis Echeverría que es con el que empieza la canción, pero bueno, básicamente, más que enjuiciar lo que hicieron es como darle a la gente a conocer lo ridículos que llegan a ser algunos presidentes por sus hechos, y sí tiene tal vez tintes como de “Gimme Tha Power”, de “Hit Me”, que van como una canción un poco más…, no es rápida, no es una canción que tenga mucha estridencia pero sí es una canción que tiene un buen bonche (montón) de información”.

Sobre el repertorio que Molotov ha preparado para su siguiente paso discográfico, Miky destaca canciones como “Qué Fuerte Fuckin Río” “que es una canción muy locochona (atrevida), haciendo tipo Beastie Boys, en esa onda, canta Tito”. También nos cita “She’s Heaven And Hell”, “Santo Niño de Atocha”, “Esto Es Mierda”, “Quiten El Trap”, “Money In The Bank”, “El Perro No Muerde” y otras. Aunque el disco aún no tiene nombre confirmado como nos cuenta el propio Miky, sí sabemos que se publicará hacia finales de octubre.

Junto a Café Tacvba, Aterciopelados o Bersuit, por citar tan solo una parte de lo que sucedió en suelo americano, Molotov forman parte de esa explosión dorada del rock latino de los noventa que llega hasta hoy día en plena forma y con mucho por hacer, en su caso ampliando lo máximo posible el punto de mira: “de ese grupito de bandas pues siempre vamos a pertenecer, tratamos de reinventarnos en cada disco, en cada proyecto que hacemos cuando grabamos y tratar de escuchar la música que esté más en boga en ese momento y tratar de integrarla a lo que hacemos”, concluye Miky. Por ahora, “No Olvidamos”.

Escucha ‘No Olvidamos’ de Molotov