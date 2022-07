Libro: George Best – El Mejor (Contra) 

Era de esperar que las memorias de George Best derivasen en una lectura indudablemente atractiva, entretenida e incluso adictiva, siendo como fue el malogrado futbolista uno de esosenfant terrible que gestionó su fama a todo tren y sin considerar demasiado el futuro, al más puro estilo de, en efecto, una estrella del rock. Aun así, la autobiografía del norirlandés puede llegar a superar esas expectativas obvias, manifestándose como un tomo tan honesto como llamativo, que deja además algunas pinceladas acerca del funcionamiento del fútbol (y su evolución) a lo largo de las diferentes épocas por las que transita la acción. Roy Collins, columnista y amigo personal de Best, aparece como coautor, y cabe suponer que fue el encargado de pulir y poner en orden recuerdos y textos para dotar al asunto de una estructura conveniente. Publicada originalmente en 2001 bajo el título de ‘Blessed: The Autobiography’(Ebury Press, 01), la referencia ve ahora la luz en nuestro país gracias a la cada vez más infalible editorial Contra.

‘El Mejor’ (Contra, 22) es un apetecible producto que, sin aparente censura, abarca (y desarrolla) todas las pasiones del protagonista, aquellas vividas visceralmente y sin medida que convirtieron a Best en el primer futbolista realmente mediático de la historia. Un universo marcado con igual intensidad por el futbol, las mujeres, el alcohol, los coches, las apuestas y los pubs, fijaciones entreveradas que guiaron irremediablemente la filosofía del mediapunta. El volumen abarca desde los orígenes y el temprano fichaje de un tímido adolescente por el Manchester United –único club en el que de verdad jugó al máximo nivel, en el que brillaría y con el que conquistaría la Copa de Europa y el reconocimiento individual como mejor jugador del continente– hasta el aireado ingreso en una clínica tras serios problemas de salud, en gran medida motivados por un alcoholismo aquí reconocido sin tapujos. No en vano, el libro se abre con un crudo prólogo, “La Otra Amante”, abierto en canal para desmitificar de un plumazo ese atractivo romántico inherente a la leyenda que siempre le acompañó (y que en su momento él mismo potenció) acerca de lo lúdico de su existencia. En cualquier caso y por méritos propios, procede colocar este ejemplar al lado de las biografías de roqueros que hicieron suya la máxima de vivir al límite, sin reglas y en una continua espiral de champán, escándalos y sexo.

Debido a su aspecto y estilo de vida, Best fue bautizado como ‘El Quinto Beatle’, apelativo algo sobado que en realidad ha compartido con Stuart Sutcliffe, Pete Best (a pesar del apellido, el primer batería de The Beatles y el futbolista no guardan vínculo familiar) o George Martin. Más allá de apodos, el libro confirma la personalidad magnética de un tipo atractivo y estiloso, pero también conflictivo, temperamental, impulsivo y con tendencia a caer en los infiernos, que hizo gala indiscriminada de un talento (y un talante) diferente, dentro y fuera de los terrenos de juego. Todo eso se palpa, casi de manera tangible, en las cuatrocientas páginas que componen ‘El Mejor’ (Contra, 22), alternándose detalles de aquellos logros deportivos que señalan a Best como leyenda en firme del United junto a otras “hazañas” bastante más cuestionables y definitivamente alejadas de los estadios, pero todas ellas incapaces de dejar indiferente a nadie. Si hasta The Wedding Present utilizaron el nombre y la imagen del británico en uno de sus mejores discos, por algo será.

