AIE en el LAMC de Nueva York

En su firme apuesta por consolidar su posicionamiento internacional en beneficio de los más de 30.000 socios a los que representa y AIE (Sociedad de Artistas. Intérpretes y Ejecutantes de España), viaja esta semana a Nueva York para asistir al LAMC (Latin Alternative Music Conference).

Es uno de los grandes eventos internacionales para la música latina. Se celebra en la ciudad de los rascacielos entre el 6 y el 9 de julio y AIE ya participó en la edición online (celebrada en el mes de abril) con el workshop ¿Recibes todo el dinero de tus derechos de artista?

LAMC celebra su edición presencial en la ciudad de los rascacielos entre el 6 y el 9 de julio y AIE va a participar como invitada en el panel El panel «Finances for Different Stages of Your Career», que tendrá lugar el próximo miércoles, 6 de julio, a las 13:45 horas de Nueva York (19:45 hora española).

Además, AIE, ofrecerá un workshop para un reducido y selecto grupo de mánagers y artistas con interés potencial en el ámbito de gestión de los derechos de los intérpretes y ejecutantes. En él tratará sobre la gestión que AIE realiza, el importante valor que aporta a los artistas y cómo se les ayuda y acompaña en la gestión internacional de sus derechos.