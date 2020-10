Matt Berninger – Serpentine Prison (Caroline/Music As Usual) 

Con The National ocupando desde hace tiempo una posición privilegiada dentro del olimpo indie, era solo cuestión de tiempo que su vocalista lanzase álbum al margen de la exitosa formación. La única duda versaba en torno a si ese trabajo sería la típica obra menor e irritantemente alejada del nivel ofertado por el grupo o, por el contrario, el primer álbum de Matt Berninger en solitario tendría peso propio y una relevancia cuando menos comparable a la que suele ofertar su grupo. Una serie de espléndidos adelantos espolearon las expectativas ante esta nueva aventura del de Cincinnati y, efectivamente, la ópera prima del músico desecha cualquier duda acerca de la implicación y ambición puestas en su elaboración.

Éste es un disco de extraordinaria profundidad, que comparte con la banda madre el gusto por el cuidado y la colocación de ese tipo de detalles con los que potenciar emociones, así como el poder evocador de las propias canciones. Hay además una apuesta en firme por el sentido conjunto del álbum, al presentar un decálogo lógico que conforma una obra con principio, desarrollo y final, que obliga a explorarla en su totalidad para focalizar el sentido global. Un trazado en donde la portentosa voz de Berninger –cargada con idéntica fuerza que delicadeza– marca su férrea línea argumental, con una presencia constante cuya intensidad no cesa. El poder narrativo latente en la interpretación del autor resulta arrasador, amparado por el buen gusto y la elegancia superlativa de la propia instrumentación. Destaca el trío inicial formado por “Eyes Are T-Shirts”, “Distant Axi” y la preciosa “One More Second”, pero también esa “Silver Springs” que cuenta con el contrapunto vocal femenino de Gail Ann Dorsey (habitual bajista en la banda de David Bowie), los vientos de “Take Me Out Of Town”, la creciente “All For Nothing”, “Oh Dearie” (susurrada a lo Mark Lanegan), “Collar Of Your Shirt” y, por supuesto, esa “Serpentine Prision” que da título y cierra la referencia de forma majestuosa.

Serpentine Prision (Caroline, 20) es un elepé reflectado en riguroso blanco y negro, tonos necesarios para exponer con fidelidad toda la elegancia, sensaciones y sobriedad que destila la trama. Un decálogo de corte clásico a medio camino entre las peculiaridades del crooner y los pasajes cinematográficos, todo rematado con un bello trazo poético; un disco, en definitiva, ampliamente descriptivo, implicante y, sobre todo, pensado para lograr el calado en el oyente. Una misión que Matt Berninger consensúa total y absolutamente apostando por pautas parecidas a las seguidas por maestros en ese arte tales como Tindersticks, Lambchop, Leonard Cohen, el Nick Cave más comedido, The Walkabouts o incluso Phosphorescent.

