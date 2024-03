The Lemon Twigs estrenan el tema que da título a su nuevo disco

The Lemon Twigs vuelven con nuevo álbum que llegará el próximo 3 de mayo con el título de A Dream Is All We Know. El grupo de los hermanos Brian y Michael D’Addario, tienen listo el sucesor de su estupendo disco de 2023 Everything Harmony (10º mejor del año para Muzikalia).

Ahora lanzan el tema que da título al disco “A Dream Is All I Know”, en la que combinan guitarras desgarradoras, armonías en zigzag y nodos agridulces del amor y la pérdida, el sencillo de hoy captura ese tipo de momentos espaciales y fugaces en nuestra experiencia cotidiana.

Brian comenta: “Esta canción trata sobre la impermanencia y la naturaleza onírica de nuestra vida cotidiana. Fue escrito cuando sentía una fuerte sensación de irrealidad en mi cocina. Desafortunadamente, “Unreality In My Kitchen” no sonaba mucho así que tuvimos que elegir “A Dream Is All I Know” como título”.

El tema llega junto a un video musical editado y dirigido por los hermanos D’Addario. Filmado en Nueva York, muestra a la banda moviéndose a lo largo del día en un ensueño absurdo, saltando escenas en la escuela, en el escenario, en las nubes… los Twigs están aturdidos y confundidos, en más de un sentido.

Escucha ‘ A Dream Is All I Know’ de The Lemon Twigs

Visita de The Lemon Twigs

El dúo actuará el 28 de mayo en la sala Copérnico de Madrid antes de su paso por la próxima edición de Primavera Sound Barcelona y después el 29 de mayo estarán en la sala Antzokia de Bilbao, para terminar un día después, 30 de mayo, en la sala Oasis de Zaragoza.