A Maud the Moth no le cupo la menor duda de que algo exquisito iba a salir de su colaboración con trajedesaliva. Me lo comentaba en la entrevista que publicamos, que su admiración por el grupo gallego le había llevado a contactar con ellos para buscar alguna colaboración de horizonte conjunto. De aquella inquietud nació este Bordando el manto terrestre, un exquisito resultado de un proyecto alrededor de la artista catalana Remedios Varo y de todo su mundo, ese mismo que abarcaba las disciplinas de las artes plásticas y, sobre todo, literarias que enmarcan este disco.

No se debe entender como cortes separados lo que es un todo, máxime cuando el equilibrio conceptual es fundamental en esta obra que lleva al oyente a transitar por el surrealismo y lo onírico, piezas esenciales en el universo de Varo, y que sirven de guía para adentrarse en un universo de insectos, de elementos orgánicos, de distorsiones sostenidas, fruto de la interpretación que tanto los vigueses como la madrileña han tenido a bien divulgar.

Partiendo del diseño sonoro de la pieza, a cargo de Maud the Moth, que también participa vocal e instrumentalmente, se trazan las vías de acceso a la magia de un infinito en el que el spoken word de unavena y los sintetizadores de Mon Ninguén dirigen al afortunado que quede atrapado hacia esa delicada distorsión de la realidad tan tangiblemente irreal.

Y es que nadie que conozca la trayectoria de ambas aristas le sorprenderá encontrarse atrapado en un recorrido repleto de esos mitos y temores, de fantasía y oscuridad, tan recurrentes en las piezas de Maud the Moth, pero tampoco de esa melancolía que rodea entre tintes de color sepia la producción de trajedesaliva que arroja un ensueño musicado de la que la artista catalana estaría tremendamente orgullosa.

Escucha trajedesaliva + Maud the Moth – Bordando el manto terrestre