Entrevistamos a Maud the Moth

Amaya López-Carromero tiene muchas vidas y quizá, de todas ellas, Maud the Moth sea una de las propuestas más atractivas y diferenciadoras del panorama nacional e internacional. Porque, aunque nacida en Madrid, lleva ya tiempo afincada en su querida Escocia, tierra de enigmas y misterios que parece haber dado esa enorme personalidad a su proyecto en solitario más celebrado.

Maud the Moth recurre a un sinfín de imaginarios para abordar la oscura angulosidad de temas vitales, miedos y traumas que conforman el eje temático de una propuesta musical que introduce la virtud de la formación clásica a las áreas de experimentación más personales. Esa innovación, la que aportan los teclados y pianos distorsionados y la eliminación de cualquier obstáculo que impida una redención, se recoge en sus tres elepés editados hasta la fecha. Su catarsis, extensible al público en sus recitales, llegará en junio a nuestro país en forma de gira, una oportunidad única para adentrarse en el interior de cada uno con una guía de excepción. Hablamos con ella sobre su música y sus imágenes, sobre su mundo y su propuesta.

“Me fascina que existan mitos con los que el ser humano se identifique para expresar lo que nos une en lo más profundo de nuestros miedos”

“Maud the Moth es un insecto”, afirmas. Según algunos mitos asociados a las polillas, estas son portadoras de muerte y mala suerte. ¿Qué representa para ti esa polilla?

Este símbolo viene de un sueño que tuve cuando tenía 12 o 13 años y que me marcó muchísimo. Fue algo que, como casi todos los sueños, tenía un componente muy surrealista y ambiguo, pero fue sobre lo que solidifiqué mi independencia e inquietudes artísticas.

Vamos a seguir con el imaginario: Diamanda Galás en el fondo como referencia vocal y Nico y su armonio como referencia instrumental. ¿Estás de acuerdo o son solo imaginaciones malévolas para poder encasillarte?

Creo que cada artista tiene su propio camino e influencias, vitales, artísticas y musicales, que ayudan a construir y definir el estilo e intereses. A no ser que alguien cree una banda para emular directamente a otra o a un ídolo en particular, algo que personalmente nunca me ha interesado, creo que es complicado para alguien externo acertar de pleno con las influencias. Aunque admiro a las dos, no las considero influencias.

La experimentación es una de las claves para cualquier renovación artística, aunque me da la sensación de que estás construyendo algo que, lógicamente con barnices previos, es algo más que una experimentación. ¿Cuál es el objetivo de tu música como Maud the Moth?

Experimentación para construir algo propio. Una identidad o sombra en el subconsciente que evoluciona junto conmigo y me permite explorar y expresar cosas que no caben en el mundo físico o real.

La formación clásica entiendo que es vital en la raíz de tu música y de su ejecución. ¿Reivindicas, de alguna forma, que no caiga en el olvido la formación e influencia clásica entre tanto autotune y tanta simpleza al poder?

Soy gran defensora de la expresión artística espontánea, independientemente de lo técnico o académico que sea el trabajo. La formación clásica es simplemente algo que a mí me ha marcado mucho y que personalmente aprecio, pero no creo que conlleve ninguna superioridad. El alma artística, para mí, reside en otros lugares y nace, no se educa.

Tu propuesta más fuerte como Maud the Moth, desde fuera, podría englobarse en un rango de similitudes de lo que están haciendo jóvenes artistas como la estadounidense Lingua Ignota, en lo más extremo, la sueca Anna Von Hausswolff, con la que compartiste escenario en su última gira española, o algunos temas de la polaca Marta Raya en su vertiente más electrónica. ¿Cuánto de cómoda te sientes dentro de ese rango?

Aunque aprecio muchísimo artísticamente a Lingua Ignota y Anna, me parecen artistas muy muy diferentes y personalmente me cuesta mucho ver en qué forma se solapan. A Marta Raya no la conozco, me lo apunto.

Alguien en el Reino Unido habló de pop de funeral a la música que proviene de estas artistas. ¿Cuánto de pop y cuánto de oscuridad hay en tu propuesta? Porque dejas claro que son mundos compatibles…

Creo que depende mucho de cómo definamos pop o cualquier otro estilo. Lingua Ignota, para mí, es harsh noise/electrónica mezclado con música sacra/himnos/lieder, y Anna von Hausswolff es heavy rock psicodélico, por lo que yo personalmente nunca usaría el término pop para definirlas. La mayoría de artistas son sobre todo grandes fans y consumidores de música, por lo que es comprensible que tengan diversidad de influencias y que las mezclen de forma creativa.

“Para mí, escribir y tocar como Maud the Moth es, sobre todo, sanador”

Has declarado que haces “música triste”. ¿Cuántos matices tiene ese adjetivo en el mundo de Maud the Moth?

En realidad, lo de música triste era un poco de broma, porque es algo que otros han dicho sobre mí. Para mí, escribir y tocar como Maud the Moth es, sobre todo, sanador.

Siempre me ha fascinado la versatilidad que ofrece la conjunción de algo tan primigenio como un solo instrumento y la modulación de la voz. ¿Es para ti esta la forma más radical de hacer música?

Creo que los instrumentos acústicos tienen un poder especial. Podría ser que permitan una conexión más visceral y radical, sí.

Sinceramente, me parece que tu propuesta solista tiene muchas más referencias, espejos y es más, podríamos decir, culta que otras en la misma línea. ¿Cómo es tu proceso de creación para obtener más posibilidades y versatilidad con tu música?

Muchas gracias. Suelo tardar muchísimo tiempo en componer las piezas con más detalle, la verdad, por lo que creo que en mi caso es una cuestión de ensayo y error. Si encuentro algo que me gusta, lo repito hasta la saciedad e incluso, si no lleva a ningún lado, lo almaceno cual urraca, e igual vuelve a resurgir meses después.

También expresas a menudo algo de mitología y tradición celta en algunas de tus propuestas. ¿Cómo ha incidido en tu música tu experiencia viviendo en Escocia?

Creo que tradición celta en mi música no hay mucha, pero el aspecto mitológico es algo que siempre me ha atraído mucho desde niña. Me fascina que existan mitos, símbolos o arquetipos con los que el ser humano se identifique y que, aún a día de hoy, podemos usar para expresar y analizar cosas que nos unen en lo más profundo de nuestros miedos y anhelos.

Entiendo que también el empleo de un idioma germánico como el inglés puede tener un significado para ti mucho más allá de lo habitual, ¿no?

Al principio, cuando aún vivía en España, cantar en inglés era por un motivo casi de intimidad y necesidad de proteger lo que estaba diciendo. Ahora vivo la situación inversa y ha sido una experiencia muy interesante porque me ha forzado a enfrentarme a muchas cosas.

Precisamente, ahora tenemos la posibilidad de escuchar “Bordando el manto terrestre”, un disco colaborativo con trajedesaliva en el que optas por el castellano para crear ambientes igual de espectrales y melancólicos. Cuéntanos un poco de esta colaboración y de cómo te sentiste grabándolo.

Soy muy fan de trajedesaliva, y al poco de descubrir ultratumba les contacté con la idea de hacer algo juntos. Buscamos un referente común cuya experiencia vital y obra nos uniese y con la que empatizásemos y Remedios (Varo) resultó ser una candidata perfecta. Ha sido un viaje increíble poder sumergirnos juntos dentro del mundo de otra artista así y dejarse inspirar por sus ambientes y sueños.

“El alma artística reside en otros lugares y nace, no se educa”

Hablando de otros proyectos paralelos, quería preguntarte por healthyliving, el grupo en el que das rienda suelta a un ángulo más metal o doom, sin dejar la oscuridad de lado. Songs of Abundance, Psalms of Grief, vuestro debut, te da ese espacio para proseguir con tus inquietudes. ¿Qué supone para ti este tipo de proyectos?

Antes de sacar el primer disco de Maud the Moth tuve varios grupos de rock, por lo que es algo que siempre tuve claro que volvería a mi vida una vez fuese el momento correcto. Scott (McLean) y yo ya habíamos hecho un disco entero juntos y éramos colaboradores asiduos antes de formar healthyliving. Una vez apareció Stefan (Pötzsch), los tres formamos un núcleo de, sobre todo amigos, pero también colaboradores con los que construir y compartir música con más puntos de vista.

Tras tu paso los dos últimos años por nuestro, tu país, retornas de nuevo con una gira amplia, más similar a la última. ¿Qué has ido incorporando de las experiencias pasadas y cómo afrontas estas fechas?

Creo que la mayor diferencia en este caso es la resiliencia y el control que he adquirido tras experiencias tan aterradoras y a la vez esclarecedoras como subirme a un escenario sola en AMFest o Roadburn. Es como si todas las canciones ahora habitasen bajo un edredón que puedes extender sobre el público y generar una conexión increíblemente intensa con todas las personas en la sala.

Maud the Moth estará de gira por nuestro país con las siguientes fechas:

Viernes 2 de junio de 2023: Betanzos, Espazo Vaina

Sábado 3 de junio de 2023: A Coruña, Acéfala

Domingo 4 de junio de 2023: Bueu, Aturuxo

Martes 6 de junio de 2023: Madrid, Clamores (Primavera en la Ciudad)

Miércoles 7 de junio de 2023: Madrid, Cadavra

Viernes 9 de junio de 2023: Sevilla, Sublima Café y Discos Holländer

Sábado 10 de junio de 2023: Málaga, The Club

Domingo 11 de junio de 2023: Algeciras, Pub Kiss…

Escucha ‘Bordando El Manto Terrestre’ de Maud The Moth + Trajedesaliva