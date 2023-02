Medianoche versiona el ‘Yes Sir, I Can Boogie’ de Baccara

Medianoche ha dibujado una frontera entre la música bailable y el pop sutil al comenzar a explorar el camino entre ambos géneros. Hoy en día, la artista valenciana sigue ese sendero con su versión renovada de «Yes Sir, I Can Boogie», el clásico de 1977 de Baccara, con un enfoque italo-disco.

Esta versión fue influenciada por el sello californiano Italians Do It Better y potenciada por una amplia gama de referencias contemporáneas, como The Marías, Sports y Jessy Lanza. Sandra Ramos comenzó la grabación en su habitación en Valencia, Diego Jiménez la produjo y mezcló en Tokyo y Carlos Freitas la masterizó en Florida.

Manteniendo el beat four-on-the-floor y la distintiva línea de bajo de la versión original, Medianoche ha reinterpretado completamente la producción, reemplazando los elementos orgánicos con ritmos modernos y sintetizadores vaporosos, y un tono de voz íntimo e hipnótico. Este contraste perfecto entre la música de club y el pop refinado destaca la versatilidad y habilidad de Medianoche en la exploración de diferentes géneros musicales.

Escucha ‘Yes Sir, I Can Boogie’ de Medianoche