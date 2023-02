Elvis Costello anuncia conciertos en España

Elvis Costello vuelve a nuestro país a principios del próximo mes de septiembre. El músico, compositor y letrista lleva en la escena musical desde hace más de cincuenta años. Con una carrera que abarca una variedad de proyectos, Costello ha actuado tanto en solitario como con varias bandas, incluyendo The Attractions, The Rude Five, The Sugarcanes y su actual grupo, The Imposters. Además, ha tenido colaboraciones con músicos renombrados, incluyendo a Paul McCartney, Burt Bacharach, Allen Toussaint, el Brodsky Quartet y T Bone Burnett.

Costello es conocido por ser un compositor muy prolífico, con más de seiscientas canciones publicadas, incluyendo quince co-escritas con McCartney y su colaboración más duradera con el recientemente fallecido Burt Bacharach. Desde su debut en 1977 con el lanzamiento de My Aim Is True, su catálogo incluye más de treinta y cinco álbumes, incluyendo clásicos como «Get Happy», «Imperial Bedroom», «King Of America», «National Ransom» y «Wise Up Ghost».

Fechas de Elvis Costello en España:

4 DE SEPTIEMBRE 2023 – TEATRO LOPE DE VEGA, MADRID

5 DE SEPTIEMBRE 2023 – PALAU DE LA MÚSICA, BARCELONA

Entradas para Elvis Costello

Preventa disponible el jueves 16 de febrero a partir de las 10:00h enlivenation.es.

Entradas a la venta general disponibles el viernes 17 de febrero a las 10:00h enlivenation.es y ticketmaster.es.