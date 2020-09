Melenas nominadas a los premios Music Moves Europe Talent Awards 2021

La banda pamplonica Melenas, a la que entrevistamos hace unos meses, forma parte de los 16 nominados a los premios Music Moves Europe Talent Awards 2021, que se anunciaron hace unos días en el Reeperbahn Festival de Alemania, en presencia de la Comisaria Europea de Cultura, Mariya Gabriel. Este galardón anual de la UE premia el talento emergente de la música popular y contemporánea que representa el sonido del presente y futuro. Los ganadores se anunciarán en la ceremonia de los premios el 15 de enero durante el ESNS (Eurosonic Noorderslad) 2021 en Groningen , Holanda.

Melenas se han convertido en una de las bandas que más ha dado que hablar en la escena garage-pop de nuestro país. Sus canciones con guitarras y voces llenas de reverb son un alarde de pop atemporal con estilo propio, fresco y, a la vez, con solera. Han publicado en este 2020 su segundo álbum de estudio, Días Raros.

Destacados artistas españoles han participado en estos premios europeos, como Tribade en la edición de 2020, Rosalía, que ganó el Premio del Público en la categoría R&B/Urban en 2019, o Hinds que en 2017 ganaron el premio European Border Breakers Awards, los premios que preceden a los actuales. En esta edición también está nominado Raül Refree por su colaboración con la artista portuguesa Lina.

Los 16 artistas nominados son:

Alyona Alyona (Ucrania)

Brat?i (Chequia)

Calby (Dinamarca)

Crystal Murray (Francia)

Inhaler (Irlanda)

Julia Bardo (Italia)

Lina_ Rau?l Refree (Portugal)

Lous and The Yakuza (Bélgica)

Melenas (España)

Mero (Alemania)

My Ugly Clementine (Austria)

Nea (Suecia)

Rimon (Holanda)

Sassy 009 (Noruega)

Squid (Reino Unido)

Vildá (Finlandia)

Los aficionados a la música de toda Europa votarán para elegir al ganador del Premio del Público 2021. El período de votación irá del 18 de septiembre al 7 de enero exclusivamente a través de la web oficial Music Moves Europe Talent Awards. El ganador del Premio del Público 2021 recibirá un premio adicional de 5.000 €. Los dieciséis nominados serán recompensados con apoyo promocional y una actuación en ESNS. De estos dieciséis, el jurado seleccionará ocho ganadores. Cada ganador seleccionado por el jurado recibirá un premio de 10.000 € para invertir en la promoción de sus carreras internacionales.