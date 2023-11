MGMT avanzan su nuevo disco, que llega en enero

Llevábamos un tiempo sin noticias de MGMT, quienes desde el lanzamiento de su último trabajo en 2018, Little Dark Age, se han prodigado con cuentagotas. La banda de Andrew VanWyngarden y Ben Goldwasser publicaban el single “In The Afternoon” a finales de 2019, a la que siguió su cara B, “As You Move Through the World”, una pieza instrumental mucho más experimental que oscura.

Tras una serie de remezclas para artistas tan variados como Metronomy o Django Django o colaboraciones con The Avalanches, llega la noticia del que será su esperado nuevo disco.

El próximo 23 de febrero se edita Loss Of Life, diez nuevas canciones grabadas con la producción de Patrick Wimberly (Beyoncé, Lil Yachty) y su habitual colaborador Dave Fridmann (The Flaming Lips, Spoon), quien mezcló el álbum al igual que lo hiciera con sus últimos cuatro trabajos.

El primer sencillo que conocemos es “Mother Nature”, construida con guitarra y sintetizador y que como dicen: “describe la mitología arquetípica de MGMT de un héroe que intenta conseguir que el otro héroe emprenda el viaje que “debe” emprender. Una parte suena como Oasis”.

Sobre el disco comentan: “Bromas aparte (¡nunca!), estamos muy orgullosos de este álbum y del hecho de que fue un parto relativamente indoloro después de un largo período de gestación, y estamos felices de lanzar este bebé al mundo con Mom+Pop. Musicalmente hablando, estamos alrededor del 20% de adult contemporary y no más que esto, por favor”.

El video animado de «Mother Nature» dirigido por otro antiguo colaborador de MGMT, Jordan Fish, quien ha trabajado con el grupo desde Oracular Spectacular. En el clip, dos amigos animales llamados Perro y Tortuga se unen para acabar con un malvado coleccionista de mascotas. «Espero que la historia haga feliz a la gente y haga conectar a familia, amigos e incluso el reino animal«, dice Fish.

Escucha ‘Mother Nature’ de MGMT

Estas serán las canciones de ‘Loss Of Life’ de MGMT

1. Loss Of Life (part 2)

2. Mother Nature

3. Dancing In Babylon (featuring Christine and the Queens)

4. People In The Streets

5. Bubblegum Dog

6. Nothing To Declare

7. Nothing Changes

8. Phradie’s Song

9. I Wish I Was Joking

10. Loss Of Life