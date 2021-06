SanSan Festival vuelve con Vetusta Morla, Amaral, Love of Lesbian y más

SanSan Festival tuvo que ser cancelado en 2019 por la gota fría, y en 2020 por el COVID. Finalmente el próximo mes de octubre regresará con un interesante cartel encabezado por Vetusta Morla, Amaral y Love of Lesbian además de un cuarto nombre aún por desvelar.

La nueva edición del SanSan Festival está prevista para los días 29, 30 y 31 de octubre de este año. Será el primer gran evento de la nueva temporada de festivales que poco a poco van regresando a la normalidad después de tantos meses de pausa. Con esta carta de presentación se ha anunciado esta tarde la nueva edición del festival de Benicàssim en un acto celebrado en el centro cultural Villa Ana. La rueda de prensa ha estado dirigida por Roberto Recuero, director de festivales de Sonde3, y ha contado con la participación de la directora de contratación de la promotora, Isabel Sánchez, la alcaldesa de la ciudad, Susana Marqués, el responsable de la marca “Mediterranew Musix” y representante de Turisme Comunitat Valenciana, Daniel Arnal, y con el artista Rayden, uno de los más de 40 artistas que forman parte de la nueva edición que tendrá lugar en el icónico recinto de festivales de la ciudad.

Sin duda, lo más llamativo del SanSan 2021 es el cartel programado, todo un homenaje a la música en directo y a los festivales, los grandes perjudicados por la pandemia. Pesos pesados de la escena se unen a nuevas propuestas musicales de estilos muy diversos: Vetusta Morla, Amaral, Love of Lesbian, Dorian, Xoel López, La M.O.D.A, Sen Senra, Rayden, Carlos Sadness, Elyella, La La Love You, Varry Brava, Travis Birds, Cala vento, Delaporte, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Arco, Tu Otra Bonita, Ginebras, Mujeres, Chucho, Cariño, Arde Bogotá, The Niftys, Axolotes Mexicanos, Karavana, Repion, Tú no existes, Maren, Rocío Saiz o Cora Yako se subirán a sus distintos escenarios.

Además, el próximo 1 de julio se anunciará otra gran incorporación, la programación de Djs, y en septiembre se revelará el artista sorpresa de esta sexta edición. También se sumará al cartel el grupo ganador del concurso musical “Groc Talent” que organiza SanSan Festival en colaboración con el Villarreal CF con el objetivo de apoyar el talento emergente.

En principio, se pondrán a la venta unas 10.000 entradas a la espera de la evolución sanitaria, aunque se espera que de aquí a octubre la ocupación se vaya ampliando hasta llegar a un máximo de 25.000 asistentes, la mitad de la capacidad del recinto. “Tal y como está evolucionando el ritmo de vacunación y van avanzando las distintas directivas para eventos, preferimos no confirmar nada del todo hasta que llegue el momento. Tomaremos tantas medidas como sean necesarias. No obstante, todo apunta a que viviremos un festival en condiciones de normalidad y seguramente sin mascarillas al aire libre”, ha matizado Recuero.