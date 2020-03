Michael Stipe comparte la demo de un nuevo tema

Ya queda menos para que podamos disfrutar del primer disco en solitario de Michael Stipe, quien al fin se anima a hacerlo tras la desaparición de R.E.M. La banda se separaba en 2011 tras 31 años de carrera, con un legado inalterado y dejando en nuestra memoria su gran colección de canciones imborrables, además de sus 15 álbumes totalmente vigentes y atemporales.

Si hace unos meses podíamos disfrutar de “Your capricious soul”, a la que siguió un segundo sencillo, “Drive to the Ocean”, que nos ofreció el pasado 4 de enero por su 60 cumpleaños. Al igual que su predecesor, este sencillo también beneficiar a un grupo de acción climática. La nueva canción, que Stipe ha estado tocando en vivo, junto con su predecesora, se puede adquirir a través del site michaelstipe.com.

Michael Stipe, que nos está dando un recital de mensajes positivos a través de las cuentas de R.E.M., nos sorprendía hace pocas horas con una nueva canción, una versión demo de “No Time For Love Like Now”, que ha compuesto junto a Aaron Dessner de The National.