Rosalía vuelve a acercarse al flamenco en ‘Juro Que’

Rosalía tiene una nueva canción. Tras el éxito comercial y de la crítica que tuvo su segundo disco El Mal Querer, nuestra cantante más internacional no ha dejado de publicar nuevas canciones de los más variados estilos.

Parce que hace mucho tiempo de “Malamente”, que obtuvo seis nominaciones a los Grammy Latino, llevándose a casa los premios a la Mejor Canción Alternativa y Mejor Actuación Urban Fusion. En 2019 pudimos disfrutarla junto a James Blake en el lanzamiento de su single “Barefoot in the Park” y cuatro lanzamientos adicionales como su single más reciente “Yo x Ti, Tu x Mi” con Ozuna, la doble canción “Milionària & Dio$ No$ Libre Del Dinero”, “Aute Cuture” y la aclamada “Con Altura” con J Balvin y El Guincho, que fue seleccionada como canción del verano. El pasado noviembre llegaba otro single, “A Pale” que tomaba su nombre, literalmente, de los pallets de madera casi omnipresentes en la vida de Rosalía durante años, mientras crecía en el Baix Llobregat, dominado por los poligónos industriales y los camiones.

Ahora publica “Juro Que”, con la que retoma el deje flamenco de sus primeros temas, dejando a un lado las incursiones en los sonidos latinos de sus últimas entregas. “Juro Que” es bebe de un tango flamenco tradicional y su letra ha sido escrita por la propia Rosalía y Daniel Gomez. Para la producción ha vuelto a hacerse acompañar de El Guincho, además de la guitarra de Joselito Acedo.

La canción cuenta con las palmas y coros de: Macario Ibañez, Jose Alvaro Ibañez, Ane Jesús Carrasco Molina, José Manuel Fernández (Tobalo), Juan Carlos Gil y Miguel Tellez. Y del videoclip se encarga Tanu Muiño.

Rosalía, nominada a dos Premios Grammy (“Best Latin, Urban or Alternative Album” y “Best New Artist”) actuará en la ceremonia que se celebrará el próximo domingo 26 de enero en el Staples Center de Los Angeles.