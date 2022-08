Michelle Branch tiene nuevo álbum, ‘The Trouble with Fever’

Michelle Branch tenía 17 años cuando fichó con el sello de Madonna, Maverick Records. En el 2001 publicó su aclamado disco The Spirit Room, que vendió 3 millones de copias en todo el mundo y le llevó a colaborar con Carlos Santana y conseguir un Grammy por la canción «The Game of Love».

Ahora llega el que será el cuarto álbum de su carrera, compuesto en pandemia y coproducido con su marido Patrick Carney (The Black Keys). Sobre él comenta: «El álbum comenzó durante el confinamiento del 2020, mientras Patrick y yo estábamos aquí en casa, en Nashville. Al principio no me di cuenta de que estaba haciendo un disco; era más bien por nuestra propia cordura, por tener tiempo juntos para tocar música y pasar tiempo en el estudio».



El primer single «I´m a man» se puede escuchar ya en plataformas digitales, del que la artista comenta: «Escribí el estribillo de ‘I’m A Man’ mucho antes que los versos. Comenzó como una visión empática hacia los hombres que luchan por encontrar una nueva forma de navegar en un mundo post «Me Too» de masculinidad tóxica», dice Branch. «Tener un hijo me hizo pensar en cómo se enseña a los hombres a ser desde pequeños y en las presiones para proveer y tener éxito y en esta especie de carga para ser visto como macho. Pero no se puede contar esa historia con una sola cara de la moneda, porque mientras intentaba pintar una visión comprensiva, me parecía completamente minúscula y ridícula en comparación con las luchas con las que las mujeres han estado lidiando, realmente, desde que Eva mordió la manzana». ¿Por qué casi todos los tiradores de masas son hombres? ¿Por qué necesito el permiso escrito de mi marido en 2022 para ligarme las trompas? ¿Por qué las mujeres estadounidenses tienen menos derechos reproductivos que nuestras abuelas? ¿Por qué no se nos paga tanto como a los hombres? ¿Por qué tengo que enseñar a mis hijas a no caminar solas por la noche? Y así sucesivamente. Sin embargo, seguimos adelante con garra y gracia como siempre lo hemos hecho porque no tenemos otra opción».

Escucha ‘I’m A Man’ de Michelle Branch

Estas serán las canciones de ‘The Trouble with Fever’

1. Closest Thing To Heaven

2. You Got Me Where You Want Me

3. I’m A Man

4. Not My Lover

5. When That Somebody Is You

6. You

7. Zut Alors!

8. Fever Forever

9. Beating On The Outside

10. I’m Sorry