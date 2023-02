Como cada domingo, llega el momento de repasar en Muzikalia la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra playlist Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

The Nude Party – Hard times (all around)

(enlace a la noticia)

Playa Cuberris – Corleone

(enlace a la noticia)

Paco Versailles – I love my life

(enlace a la noticia)

Mil Córdobas – Perdón

(enlace a la noticia)

Fujita – ¿Qué más puedo pedir?

(enlace a la noticia)

Los Marcianos – Adiós al miedo

(enlace a la noticia)

Yeah Yeah Yeahs – Blacktop

(enlace a la noticia)

The Tallest Man of Earth – Every little heart

(enlace a la noticia)

Yo La Tengo – Sinatra Drive breakdown

(enlace a la noticia)

DA-CAT – Salta la valla #1

(enlace a la noticia)

La Élite + The Parrots – Transpotting

(enlace a la noticia)

Joven Dolores – Sin más

(enlace a la noticia)

Squid – Swing (in a dream)

(enlace a la noticia)

Gilla Band – Sports day

(enlace a la noticia)

Depeche Mode – Ghosts again

(enlace a la noticia)

Arico y Páramo – Kwashiokor / Fuerteventura

(enlace a la noticia)

Múnro & June’s Kaleidoscope – The boat

(enlace a la noticia)

Beck – Thinking about you

(enlace a la noticia)

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Blaue Blume – Crush

El grupo danés Blaue Blume, del que te hablamos hace unos años en nuestra sección 7 Minutos al Día, han publicado esta semana un nuevo sencillo. Una pegadiza canción que se titula «Crush» en la que se celebra el amor a ritmo de pop con sus habituales incursiones en el art-rock. Además su cantante y líder del grupo Jonas Schmidt acaba de protagonizar la película København Findes Ikke (Copenhague no existe), dirigida por Martin Skovgaard y con un guión del nominado al Oscar Eskil Vogt.

Crush by Blaue Blume

Speaker Cabinets – The pyre

El grupo barcelonés Speaker Cabinets continúa presentando algunas de las canciones que formarán parte de su nuevo disco. Un álbum titulado Tales From New Babel que publicará Ventilador Music en 2023. El nuevo sencillo, «The pyre», habla de los instantes antes de morir y de todo lo que le pasa por la cabeza a Suzan May, protagonista de la historia que vertebra el álbum, cuando se da cuenta de que le queda poco tiempo de vida.

.polar – Desaparecer

El grupo madrileño de post-hardcore .polar, formado en 2014, publicará en breve su nuevo disco, Un Espinar. Un álbum que ofrece novedades en el sonido, más melódico y con toques punk, y también en unas letras que por primera vez serán, en su totalidad, en castellano. El 11 de marzo estarán presentando sus nuevas canciones en la sala Siroco de Madrid. Entre ellas estará «Desaparecer», escogida como primer sencillo, publicada esta misma semana.

Kindata – Flash

Kindata es un dúo hispano-finlandés formado por formado por Berni Ruiz y Tero Heikkinen. De ellos te hablamos hace ya unos años en nuestra sección 7 Minutos al Día. Su nuevo disco se titulará Terrores Nocturnos y esta semana ha salido a la luz el primer sencillo de adelanto, «Flash». Un pegadizo tema pop que, como el resto de las canciones que forman su nuevo álbum, podrán escucharse el 25 de febrero en la Sala X de Sevilla en un concierto junto a Palo Alto (entradas aquí).

Lucas Jesús y Ama Ia – Para no pensar

El artista donostiarra Lucas Jesús ha presentado esta semana el último adelanto del que será su debut en solitario tras el fin de Joe la Reina, un disco titulado Canciones De Ayer Y De Hoy. Se trata de una canción titulada «Para no pensar» en la que colabora Ama Ia, conocida por liderar Kokoshca. «Para no pensar» combina la electrónica con la canción melódica más kitsch.

¡LO QUE HAY QUE OÍR! TOP 25 MUZIKALIA

Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.