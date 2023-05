Morrissey, Marr y Joyce se despiden de Andy Rourke de The Smiths

Ayer te informábamos del lamentable fallecimiento de Andy Rourke, bajista de The Smiths, a causa de un cáncer de páncreas. Era su compañero y amigo Johnny Marr quien daba la noticia a través de de su cuenta de Twitter:

«Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Andy Rourke después de una larga enfermedad con cáncer de páncreas.

Andy será recordado como un alma amable y hermosa por aquellos que lo conocieron y como un músico supremamente dotado por los fanáticos de la música.

Solicitamos privacidad en este triste momento»

Poco después ampliaba su recuerdo en su cuenta de Instagram con unas bonitas imágenes y un texto en el que rememoraba su primer encuentro, cuando eran compañeros de colegio.

«Andy y yo nos conocimos cuando éramos escolares en 1975. Éramos mejores amigos, íbamos a todas partes juntos. Cuando teníamos quince años, me mudé a su casa con él y sus tres hermanos y pronto me di cuenta de que mi compañero era una de esas personas raras a las que absolutamente nadie les caía mal.

Andy y yo pasábamos todo nuestro tiempo estudiando música, divirtiéndonos y esforzándonos por convertirnos en los mejores músicos que pudiéramos ser. En aquel entonces, Andy era un guitarrista y bueno en eso, pero fue cuando comenzó a tocar el bajo que encontró su verdadera vocación y su talento singular floreció.

Durante nuestra adolescencia, tocamos en varias bandas alrededor de South Manchester antes de hacer nuestras reputaciones con The Smiths de 1982 a 1987, y fue en esos discos de The Smiths que Andy reinventó lo que significa ser un bajista.

Estuve presente en cada una de las grabaciones de bajo de Andy en cada sesión de The Smiths. A veces estaba allí como productor y a veces simplemente como su orgulloso amigo y animador. Verlo tocar esas líneas de bajo deslumbrantes fue un privilegio absoluto y realmente algo digno de contemplar. Pero siempre me viene a la mente un momento en particular, cuando me senté a su lado en la mesa de mezclas, observándolo tocar su bajo en la canción «The Queen Is Dead». Fue tan impresionante que me dije a mí mismo: «Nunca olvidaré este momento».

Mantuvimos nuestra amistad a lo largo de los años, sin importar dónde estuviéramos ni lo que estuviera sucediendo, y es motivo de orgullo personal y tristeza que la última vez que Andy tocó en el escenario fue conmigo y mi banda en el Madison Square Garden en septiembre de 2022. Fue un momento especial que compartimos con mi familia, su esposa y alma gemela, Francesca.

Andy siempre será recordado como un alma amable y hermosa por todos los que lo conocieron, y como un músico supremamente talentoso por las personas que aman la música.

Bien hecho, Andy. Te extrañaremos, hermano.

Johnny x»

Había cierto morbo por ver si Morrissey iba a pronunciarse o no sobre la desaparición sobre el que fuera bajista de su primera banda y no solo eso, su compañero en los primeros momentos de su carrera en solitario. Es de sobra conocida la desafección de Mozz hacia quienes fueron parte importante de su vida, sobre todo tras el juicio sobre los derechos de las canciones de The Smiths donde acabó especialmente mal con el batería Mike Joyce. Tanto Joyce como Andy Rourke formaron parte del grupo del cantante en sus primeros tiempos, en los que el propio Rourke fue coautor de canciones como «Girl Least Likely To«, «Yes, I Am Blind«, «Get Off The Stage«.

Morrissey se despedía así de él a través de su web oficial:

«A veces, una de las cosas más radicales que puedes hacer es hablar claramente. Cuando alguien muere, salen a relucir los habituales halagos… como si su muerte estuviera ahí para ser aprovechada. No estoy dispuesto a hacer eso con Andy. Solo espero… donde sea que haya ido Andy… que esté bien. Nunca morirá mientras su música sea escuchada. Él nunca supo de su propio poder, y nada de lo que tocó fue interpretado por alguien más. Su distinción era tan tremenda e inconvencional, que demostró solo él lo podía hacer. También era muy, muy gracioso y muy feliz, y después de los Smiths, mantuvo una identidad constante, sin movimientos artificiales. Supongo que, al final de todo, esperamos sentir que fuimos valorados. Andy no necesita preocuparse por eso.

MORRISSEY».

Recordemos la presencia de Rourke y Joyce en el vídeo de ‘The Last Of The Famous International Playboys» que junto con Stephen Street y Craig Gannon acompañaban a Morrissey por entonces.

El batería Mike Joyce, otro gran amigo de Rourke, no ha sido menos y ha expresado su pesar públicamente a través de sus redes.

Not only the most talented bass player I’ve ever had the privilege to play with but the sweetest, funniest lad I’ve ever met. Andy’s left the building, but his musical legacy is perpetual. I miss you so much already. Forever in my heart mate.

«No solo el bajista más talentoso con el que he tenido el privilegio de tocar, sino el muchacho más dulce y divertido que he conocido. Andy dejó el edificio, pero su legado musical es perpetuo. Ya te extraño mucho. Por siempre en mi corazón compañero».

Salford Lads Club, popular club de Manchester que fue escogido para una foto promocional de The Smiths en la etapa de The Queen Is Dead se despide del bajista con una foto reciente allí junto a Mike Joyce.

We are saddened to hear today about Andy Rourke – he was an important part of Salford Lads Club’s musical heritage.

Andy was a friend of the club – he’s pictured here with Mike Joyce, once again being photographed by Stephen Wright outside our front door ? pic.twitter.com/Nb3v5AB0NU

— Salford Lads’ Club (@salfordladsclub) May 19, 2023