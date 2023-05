Muere Andy Rourke, bajista de The Smiths

Andy Rourke, bajista de The Smiths, ha fallecido a los 59 años a causa de un cáncer de páncreas. Así lo ha hecho saber su compañero y amigo Johnny Marr a través de de su cuenta de Twitter:

It is with deep sadness that we announce the passing of Andy Rourke after a lengthy illness with pancreatic cancer.

Andy will be remembered as a kind and beautiful soul by those who knew him and as a supremely gifted musician by music fans.

We request privacy at this sad time pic.twitter.com/KNehQxXoFz

— Johnny Marr (@Johnny_Marr) May 19, 2023