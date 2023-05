Escucha (cuando puedas) el interesante experimento de los suizos Film 2

Film 2 es un grupo suizo de noise-kraut formado por Jonas Albrecht, Elias Bieri y Elischa Heller. Tres jóvenes músicos que ya llevan juntos unos años moviéndose por el underground de su país y ofreciendo conciertos sorprendentes y variados que van desde los 20 minutos a las 4 horas. Practican una música que ellos denominan «Dark Sensual Krautrock», con aires experimentales y conceptuales. Huyen de los cauces convencionales de la industria, por lo que algunos de sus trabajos, como el LP Unbewusste Liebe de 2020, solo está disponible en su página web.

Hoy mismo Film 2 publican un nuevo álbum, Sorge*, donde llevan un paso más allá su afán de experimentar. Se trata de un disco que contiene una sola canción, «Welt», que alcanza casi los 40 minutos. No solo eso, sino que además han grabado tres versiones diferentes de la canción, en tres contextos distintos, y han publicado tres álbumes cada uno con su versión. Es más, si entras en su página de Bandcamp y compras el vinilo, no sabes cuál de las tres versiones es la que te llegará. Ni siquiera la portada tiene relación con el contenido, de forma que cada disco (hay una tirada de 33 copias por cada uno de ellos) puede tener cualquiera de las tres portadas y cualquiera de las tres versiones de «Welt».

No acaba ahí la cosa. En su página de Bandcamp puede comprarse el vinilo pero no puede escucharse la canción. «Welt» solo puede escucharse dos veces al mes durante doce horas, cada Luna Nueva y cada Luna Llena, en la página antes mencionada, https://unbewusst.love/. Hoy habrá ocasión de escucharla. ¿Cuál de las tres versiones? No lo sabemos.

Si te apetece escuchar cualquiera de las versiones de «Welt», la canción incluida en el nuevo álbum de Film 2, tendrás que esperar hasta las 17:53 de hoy.

(la foto de Film 2 es obra de Giulia Spek)