Como cada domingo, llega el momento de repasar en Muzikalia la actualidad musical de los últimos días con nuestra playlist de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra playlist ¡Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

Janelle Monáe – Lipstick lover

The Cat Empire – Rock ‘n’ Roll

Baiuca – Vai tu

Far From Saints – Screaming Hallelujah

ANOHNI and the Johnsons – It must change

Marban – Ojalá muera en sus brazos

Melenas – Bang

Spoon – Sugar babies

Foo Fighters – Under you

Andrea Buenavista – Que nadie sepa

Rawayana – Dame un break

ATK – Epop – Dust

Medalla – Banderas a media asta

Cuti Vericad – No siempre todo sale bien

Blur – The narcissist

Rigoberta Bandini – Miami Beach

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Manudigital – Step Up’ feat. Bellyman & Joseph Cotton

El productor y beatmaker francés Manudigital ha anunciado la publicación de un nuevo álbum que saldrá el próximo invierno. Como adelanto, esta semana nos ha ofrecido «Step up», una adictiva combinación entre raíces reggae y sonidos electrónicos. En el tema colaboran el veterano DJ jamaicano Joseph Cotton y el productor británico de drum & bass MC Bellyman.

Zenet – La estación del momento

Zenet es el proyecto musical de Juanlu Mora, poeta y cantautor madrileño que ya cuenta con cuatro poemarios y tres discos publicados. Con la producción de Kumar Sublevao-Beat, músico cubano con raíces en el hip hop, y junto a Raúl Márquez, violinista habitual en su formación de directo, preparan un nuevo álbum, La Estación del Momento, para el 7 de junio. Esta es la canción que le da título.

Andrea Mir – The kids

Tras un primer avance titulado «Hágase tu voluntad», la artista catalana Andrea Mir ha publicado esta semana «The kids», segundo adelanto de su nuevo disco. Una canción en la que muestra su lado más radical, con influencias de Kanye West o Beyoncé. Incluye esotéricas reflexiones de John Frusciante sobre nuestra dimensión más energética y cómo enfrentar la hostilidad del mundo físico que habitamos.

Joan Queralt & The Seasicks – Vending machine

Después del lanzamiento en febrero del primer single «Dancing naked without a parachute», Joan Queralt & The Seasicks han publicado esta semana «Vending Machine», segundo avance de su cuarto disco de estudio, AI Bizarre Metaverse Club, que verá la luz a finales del 2023. Una canción que musicalmente combina a Tom Petty con New Order, y cuya letra se basa en un hecho real y en la película Un Día de Furia. El próximo 27 de mayo ofrecerán un concierto en la sala Estraperlo de Badalona.

Alison Darwin – Indiferentes

El grupo catalán Alison Darwin ha publicado esta semana «Indiferentes», una canción que estará en su próximo álbum. El tema habla sobre esas amistades que se perdieron por el camino o se fueron apagando pero que, cuando se reencuentran, todo vuelve a ser como antes. Un potente tema de pop pegadizo y musculado grabado en Atomic Studio, con la producción de Mark Dasousa.

¡LO QUE HAY QUE OÍR! TOP 25 MUZIKALIA

Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.