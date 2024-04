Morrissey recupera dos de sus discos «perdidos»

Continúa el culebrón de Morrissey. Hace unos meses estaba previsto que celebrara los 20 años de You Are The Quarry (2004), sin duda uno de los mejores álbumes de su carrera, con el que regresó tras siete años apartado de los focos. Dos conciertos especiales en California en los que lo tocará en su totalidad el pasado mes de enero, que finalmente fueron suspendidos por problemas de salud.

Tras un tiempo apartado de los focos, conocemos que el vocalista británico ha recuperado la propiedad de dos de sus discos «perdidos», el grabado desde 2021 Bonfire Of The Teenagers que Capitol se negó a publicar y su décimo publicado 3n 2014 World Peace is None of Your Business, hoy inencontrable.

Así lo confirma a través de su web oficial Morrissey Central:

Morrissey ha pagado la tarifa de salida a Capitol Records para poder devolverle los álbumes WORLD PEACE IS NONE OF YOUR BUSINESS y BONFIRE OF TEENAGERS.

«Ha sido una guerra larga, dura y sangrienta. Pocos saldrían con vida y… yo no soy una excepción», ha comentado.

Morrissey permanece sin firmar.

El músico sigue quejándose de no tener sello discográfico y ofrece estas dos referencias al mejor postor. Recordemos, la primera de ellas prevista para publicarse en febrero de 2023, que terminó sin ver la luz. Como se confirmó en su momento:

«Bonfire of Teenagers» fue producido por Andrew Watt (ganador del Grammy al productor del año en 2021) y fue grabado en Los Ángeles. Los músicos del álbum son: Jesse Tobias, Andrew Watt, Josh Klinghoffer (ex-Red Hot Chili Peppers) y Chad Smith y Flea (ambos de los Red Hot Chili Peppers). El álbum presenta a Miley Cyrus e Iggy Pop en voces adicionales.

Los once temas son: I Am Veronica, Rebels Without Applause, Kerouac’s Crack, Ha Ha Harlem, I Live in Oblivion, Bonfire of Teenagers, My Funeral, Diana Dors, I Ex-love You, Sure Enough The Phone Rings, Saint In a Vitral.

Por otro lado hablamos de World Peace is None of Your Business, que tres semanas después de su lanzamiento Harvest terminaba su relación con el artista por indicaciones del jefe del sello Steve Barnett, que mandó retirarlo de las tiendas y de los servicios de streaming.

Él se había quejado de la falta de promoción del mismo, elogiando a tres fans que hicieron sus propios videos para tres de las canciones del disco («World Peace is None of Your Business», «Instambul», «The Bullfighter Dies»): «Estos videos comprendían plenamente la intención de la canción y estoy aliviado de que existan estas películas», afirmó. Para continuar diciendo: «Unos documentos similares deberían haber sido puestos en marcha por la discográfica, pero por favor comprendan que la industria del pop o el rock puede ser tan dedicada a perpetuar el engaño público como el mundo de la política mismo».

Mientras, hay un tercer disco grabado del que tampoco tenemos fecha de lanzamiento: Without music the world dies («Sin música el mundo muere»). Esta grabación será el quinto álbum de Morrissey producido Joe Chiccarelli, ganador de diez premios Grammy, y la banda continúa siendo Jesse Tobias, Gustavo Manzur, Alain Whyte, Juan Galeano y Brendan Buckley. Las 12 canciones fueron compuestas por Morrissey con Alain Whyte, Jesse Tobias y Gustavo Manzur.

Seguiremos informando.