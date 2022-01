Nacho Vegas – Mundos inmóviles derrumbándose (Oso Polita)

Han pasado algo más de dos décadas desde que Nacho Vegas debutara en solitario. Veintiún años en los que aparte de ser una un actor esencial para que la figura del cantautor llegara con naturalidad a oídos antes reacios, se ha asentado como uno de nuestros músicos más personales y necesarios. Su carrera está trufada de canciones tan apasionadas, como comprometidas; tan crudas y sangrantes, como ácidas y llenas de humor negro. En su evolución como autor y como persona, hay un Nacho que mira hacia adentro y le canta a sus infiernos, y otro que lo hace hacia fuera y no se muerde la lengua al denunciar los abusos de poder y las injusticias sociales.

En Mundos inmóviles derrumbándose nos encontraremos con ambos, aunque el que prevalece es el que asomaba en obras como El Manifiesto Desastre (2008) o La Zona Sucia (2011); ese que suena solemne y confesional, pero también tierno y delicado. El peso de la pandemia, el tener que dejar Gijón para salir de la soledad, la tristeza y el bloqueo y el refugiarse en el pueblo pescador de Ortiguera, fueron los primeros pasos para terminar de llegar a estas nuevas canciones. Diez canciones secuenciadas como un subibaja emocional en las que aparecen todas las facetas que le suponemos.

Temas que nos devuelven a lugares comunes y que encajarían en discos pasados, pero que a la vez suenan revitalizados y a reinicio, ya que han sido grabados sin la que ha sido gran parte de su banda de apoyo lo últimos años, hoy ya en León Benavente. Sus nuevos compañeros, además de los habituales Joseba Irazoki y Manu Molina, son Hans Laguna, Ferrán Resines y Cristian Pallejà, que junto a otros colaboradores como Maite Arroitajauregi, Mancha E Plátano y el Coru antifascista Al Altu La Lleva, aportan brío y solidez a esta nueva etapa.

Ese subibaja nos lleva a la dura realidad, cuando en temas como la oscura “Belart” afirma: “qué duro fue para ti sobrevivir después de otro aplastamiento”… respaldado por los coros y ese chelo doliente de Musergo, mientras que en “La séptima ola”, esa que será letal (no se refiere a la pandemia), canta: “cien veces llegué hasta el precipicio para contemplar un vacío atravesado por mi soledad”. En “El don de la ternura”, una de sus canciones más bellas, reivindica la importancia de la cercanía como bálsamo contra el dolor y la soledad. Y en “El mundo en torno a ti” juega esa dualidad que aplicaban The Cure en su “How Beautiful You Are”, al poner frente al espejo a alguien con quien no puedes compartir tu vida por pertenecer a mundos antagónicos. Otro de los hitos llega en la sentida pieza sobre el amor perdido “Esta noche no se acaba”, que culmina con esa emocionante coda final a lo “La pena o la nada” en la que la esperanza termina saliendo a flote.

El Vegas autobiográfico de “El Ángel Simón” y “Ocho y Medio” está en la cruda “Ramón In”, canción sin filtros dedicada a un amigo muerto con un mantra final que suena como el mejor homenaje posible a su memoria. El comprometido está en “La Flor de La Manzana”, en la que las percusiones y las voces de las portorriqueñas Mancha ‘E Plátano se unen una historia sobre una huelga de hambre ocurrida en el puerto de Gijón en plena pandemia, y en esa pegadiza “Big Crunch”, todo manifiesto anticapitalista que denuncia los desmanes de nuestro tiempo. El conjunto suma dos temas en asturiano, “Muerre’l branu”, versión del “Summer’s end”, del recientemente fallecido artista country John Prine (que de momento solo está presente en formato físico por un tema de licencias) y “Un principiu de soledá”, su bonito cierre.

Los mundos inmóviles terminan derrumbándose, pero no aquellos que mantienen el afán por encontrar nuevas formas expresivas para contarnos cómo esas batallas con las que lidiamos a diario, el dolor, las injusticias o los sentimientos primarios más pegados a nuestra piel, son los que nos hacen sentirnos vivos y nos construyen como personas.

Escucha Nacho Vegas – Mundos inmóviles derrumbándose