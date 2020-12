New Order estrenan nuevo vídeo para ‘Age of Consent’

New Order terminan el año con el estreno de un nuevo vídeo para su clásico “Age of Consent”, a propósito de la reedición de Power, Corruption & Lies.

La caja de Power, Corruption & Lies (en 2008 tuvo otra reedición menor) incluye el álbum, remasterizado por primera vez a partir de las cintas analógicas originales, tanto en CD como en vinilo. El segundo CD, denominado Extras, incluye versiones inéditas de las canciones del álbum de las sesiones de grabación del disco y tomas descartadas de la sesión de John Peel. Los DVD incluyen varias presentaciones en vivo de conciertos en 1982 y 1983, así como apariciones en televisión y el documental “Play At Home” realizado para Channel 4 en 1984. La caja, que presenta un nuevo diseño de Peter Saville, también contiene un 48 Libro de tapa dura de que recopila fotografías raras y un texto original.

El nuevo vídeo de “Age of Consent” ha sido dirigido por Tine Reingaard y en él participan los actores Astrid Grarup Elbo y Kieran Dowling.

Te recordamos que New Order publicarán un nuevo directo el próximo mes de abril que recogerá un concierto celebrado en el Alexandra Palace londinense en 2018. Un show especial que verá la luz en DVD/Blu-Ray, CD, vinilo y que además de contener canciones de todas sus épocas, incluye hasta cuatro canciones de su anterior banda, Joy Division: ‘Disorder’, ‘Atmosphere’, ‘Decades’ y ‘Love Will Tear Us Apart’. Ya puedes disfrutar de uno de los adelantos del álbum.