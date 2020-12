La PlayList Emergente de la Semana

Como cada miércoles, compartimos con vosotros nuestra PlayList Emergente de la Semana. Una lista con diez canciones seleccionadas entre las muchas propuestas que llegan a nuestra redacción, siempre de nuevas bandas y artistas emergentes. En esta ocasión nuestra PlayList Emergente incluye temas de Satélite Menor, Los Invaders, Nuevos Hobbies, Edu Requejo, Penélope, Trezor, Awakate, Júlia, Pascuala Ilabaca y Os Bar Bar Sónicos.

Satélite Menor – Resistiremos

Hace unas semanas la banda Satélite Menor publicó su nuevo trabajo, Sistemas Inferenciales, un EP que ya está disponible en diversas plataformas digitales. Poco después nos mostraban el vídeo oficial de “Resistiremos”, uno de los temas estrella del EP. Un tema atípico, sin coros y con énfasis en la parte ambiental que es buena muestra del proceso creativo del grupo. El vídeo ha sido dirigido por Renzo Pacheco, batería de la banda.

Los Invaders – Session part I (Confuse)

Los Invaders es una banda valenciana formada en 2015 de la que ya te hablamos hace unos años en nuestra sección 7 Minutos al Día. En 2018 publicaron su primer EP, Take me home. En diciembre han sacado su nuevo álbum, Is not a revolution if you can’t dance it. Casi al mismo tiempo desvelaban el vídeo de “Session part I (Confuse)”, uno de los temas más pegadizos de un álbum ya de por sí adrenalínico y contagioso.

Nuevos Hobbies – Sentado en la esquina de tu cama

Nuevos Hobbies es una banda navarra de la que ya te hablamos hace un par de años en nuestra sección 7 Minutos al Día. En enero publicarán su segundo disco, Monstruoso, un LP que saldrá a la venta en formato vinilo (300 copias) a través de una coedición de los sellos Hurrah! Música y Discos de Kirlian. Hace aproximadamente un mes publicaron el segundo adelanto, “Sentado en la esquina de tu cama”, un alegato pop de amor y resistencia en tiempos difíciles. El vídeo fue grabado y producido por el propio grupo durante el confinamiento.

Edu Requejo – A lomos de mi destino

Edu Requejo es un jovencísimo artista multidisciplinar afincado en Barcelona. El pasado mes de octubre debutó en el mundo de la música con un sencillo, “Lo que andaba buscando”, que acumula miles de reproducciones en plataformas digitales. Consiguió llamar así la atención de Casa Maracas, sello que ha lanzado su segunda canción, la caribeña “A lomos de mi destino”.

Penélope – Vete por ahí

Penélope presentaron hace unos días un nuevo single, “Vete por ahí”, en colaboración con la joven promesa madrileña Irenegarry. Una canción que lanzan como adelanto de un próximo EP, cuya publicación aseguran que no se hará mucho de esperar, que llegará después de que en 2020 hayan lanzado su primer disco. El tema viene acompañado de un videoclip en el que la banda barcelonesa cambia la mala vida de drogas y alcohol por el yoga, el running y la comida sana.

Trezor – Hungry vampires

La banda barcelonesa Trezor sigue presentando sus primeras canciones con su tercer single, “Hungry Vampires”, un tema que sigue en la línea electrónica de sus predecesores “My passenger” y “Become a robot”. En este caso Mürfila y Way nos cuentan la historia de dos vampiros que en plena pandemia se saltan todas las limitaciones para pegarse una buena fiesta. El vídeo combina imágenes de sus locuras con otras de la banda en concierto en la sala Salamandra de Hospitalet, el pasado mes de septiembre.

Awakate – Se pega

Awakate es un grupo murciano formado hace apenas un año y medio. El pasado verano entraron en el estudio de grabación para preparar su nuevo disco, y en el proceso conocieron a Jazzwoman. Ella es una artista valenciana de hip hop que recientemente ha publicado su segundo álbum de estudio, Maléfica. De su encuentro surgió una colaboración que se ha materializado en una canción, publicada hace unos días, llamada “Se pega”. Una canción a ritmo de reguetón con guitarras, trombones y un estribillo que, como dice el título, es realmente pegadizo.

Júlia – L

Júlia, dúo valenciano del que te hablamos hace un tiempo en nuestra sección 7 Minutos al Día, lanzará el próximo mes de enero con Hidden Track su nuevo disco, Casa. Un tercer álbum que viene precedido de un sencillo llamado “L”, una canción que habla de un amor sincero y compartido. El vídeo de “L” ha sido dirigido por Jorge Vañó y muestra una historia de amor entre una dobladora de películas y la actriz a la que está doblando.

Pascuala Ilabaca – Ranchera antiposesiva

Pascuala Ilabaca es una cantante y multinstrumentista chilena que el próximo mes de enero publicará su segundo disco, un EP llamado Amatoria. Un disco con canciones compuestas por la cantante, orquestadas por Simón González, e interpretadas junto a un cuarteto de cuerdas femenino. Como anticipo ha lanzado un sencillo titulado “Ranchera antiposesiva”, una canción que, en palabras de su propia autora, es irónico y divertido. El vídeo está ambientado en un bar de Valparaíso en los años 40.

Os Bar Ban Sónicos – A bruxa

Os Bar Ban Sónicos es una banda gallega de garage-punk. En 2020 han publicado su primer EP, Alimentando o nervio. Se trata de un adelanto del álbum completo que esperan publicar al principios de 2021. Son cuatro canciones grabadas en Hertzcontrol Studio, en Portugal, producidas por ellos mismos. Dos son canciones propias (“Que mellor amigo que ese”, “Queres saber”) y las otras dos son versiones del garage sesentero, “Negro gato” y “The Witch”, de los Sonics. Este último tema lo han lanzado con el nombre de “A bruxa” y con él cerramos por hoy nuestra PlayList Emergente de la Semana. ¡Hasta la próxima!