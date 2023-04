Coldplay llegan a los cines españoles esta semana

El concierto de Coldplay en el estadio River Plate de Buenos Aires el año pasado, durante su gira mundial Music Of The Spheres, sigue generando entusiasmo y ahora llega a los cines de todo el mundo en una versión remasterizada con impresionantes efectos visuales y nuevas secuencias que no se mostraron durante la transmisión en directo a través de 81 países. El montaje final de la transmisión en vivo, dirigido por el galardonado Paul Dugdale, ganador de un BAFTA y nominado a un Grammy, se estrenará en más de 100 salas de España hoy miércoles, 19 de abril, y el próximo domingo, 23 de abril.

La película ofrece una experiencia verdaderamente envolvente, capturada con 30 cámaras, drones de carreras y técnicas de filmación en 360 grados, y se presenta en diversos formatos de cine premium de CJ 4DPlex: ScreenX, 4DX y 4DX Screen. En ScreenX, el público disfrutará de un campo de visión de 270 grados e imágenes exclusivas, mientras que en el 4DX multisensorial vivirá una experiencia de movimientos únicos con butacas sincronizadas al ritmo de las canciones más exitosas y efectos ambientales. La experiencia 4DX Screen es una combinación de ScreenX y 4DX en la misma sala, lo que ofrece una experiencia cinematográfica única.

La película incluye una variedad de éxitos de toda la carrera de Coldplay, incluyendo «Yellow», «The Scientist», «Fix You», «Viva La Vida», «A Sky Full Of Stars» y cuenta con la participación especial de H.E.R. y Jin de BTS en la presentación en vivo de su sencillo «The Astronaut», que ha batido récords.

Además, la cinta incluye un cortometraje exclusivo entre bastidores con entrevistas inéditas a la banda, lo que hace que la experiencia sea aún más atractiva para los fanáticos de Coldplay. La película se distribuye en España a través de Versión Digital y es una oportunidad única para revivir este concierto legendario con una calidad de audio y visual mejorada y efectos especiales impresionantes.

Salas españolas donde se podrá ver el concierto de Coldplay.

Estas son las fechas para Coldplay en Barcelona

Miércoles 24 – Estadi Olímpic Lluís Companys – Barcelona, España – ENTRADAS AGOTADAS

Jueves 25 – Estadi Olímpic Lluís Companys – Barcelona, ENTRADAS AGOTADAS

Sábado 27 – Estadi Olímpic Lluís Companys – Barcelona, España – ENTRADAS AGOTADAS

Domingo 28 – Estadi Olímpic Lluís Companys – Barcelona, España – ENTRADAS AGOTADAS

Puedes consultar la información sobre el resto de las fechas europeas de Music Of The Spheres Tour 2023 en coldplay.com/tour