Nine Inch Nails publican y regalan dos discos nuevos

Nine Inch Nails nunca defraudan, siempre sorprenden, siempre nos dan alegrías en momentos de mierda.

Trent Reznor & Atticus Ross, ganadores del Oscar por el score de La Red Social y responsables de otras como las de Gone Girl o The Girl with the Dragon Tattoo andaban últimamente entregando bandas sonoras, como las de la recomendable serie Watchmen o esa A Ciegas protagonizada por Sandra Bullock. Hacía tiempo que no teníamos noticias suyas, pero estaban trabajando en nuevas canciones para Nine Inch Nails.

Así nos lo contaba su líder hace pocas horas a través de las redes:

Anybody out there?

New Nine Inch Nails out now. Ghosts V – VI. Hours and hours of music. Free. Some of it kind of happy, some not so much.https://t.co/Q7VZ1z8gFi

— Trent Reznor (@trent_reznor) March 26, 2020