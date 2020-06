Nuevo EP de Low Roar, inure

Low Roar es el proyecto del californiano afincado en Islandia Ryan Karazija, el cual debutó en 2011 con un disco homónimo al que le siguió otro llamado 0, del que te hablamos en su momento en Muzikalia, y otro publicado en 2017 llamado One In A Long Long While. El pasado 2019 lanzó su cuarto álbum, Ross, un trabajo en el que mostraba su faceta más cruda y que debería estar presentando en nuestro país a finales de este mes, tal como te adelantamos hace una semanas.

Durante esta cuarentena, Low Roar ha preparado un nuevo disco, un EP llamado inure, editado por Pedro y el Lobo. Un disco en el que se produce un regreso de su sonido a su estado más puro, con canciones guiadas principalmente por guitarras acústicas, voces hipnotizantes y arreglos envolventes. El EP fue grabado por Ryan Karazija de forma completamente lo-fi y minimalista, utilizando únicamente un micrófono y una computadora. Posteriormente algunos colaboradores a distancia agregaron elementos como saxofones, cuerdas y voces, siendo finalmente Andrew Scheps (Red Hot Chili Peppers, Adele) el responsable de la mezcla final.

Con paisajes sonoros y letras directas, Low Roar explora en inure los sentimientos de alienación y ansiedad experimentados durante el distanciamiento social en un pequeño departamento en Varsovia, sin dejar atrás las suaves atmósferas y melodías que caracterizan su música. Partiendo del título, cuya traducción al español sería “habituarse, en específico a algo malo”, el EP está cargado de imágenes solitarias y preguntas sin respuesta.

A continuación puedes escuchar inure, lo nuevo de Low Roar, en Spotify.