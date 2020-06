Un domingo más llega el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Recogemos en ella algunas de las canciones de las que te he hemos ido hablando a lo largo de la semana, y en ocasiones aprovechamos para darte a conocer alguna novedad de la que todavía no te habíamos dado cuenta. Hoy nuestras canciones de la semana son:

The New Raemon & Marc Clos – To wish impossible things

Chencho Fernández – Mi pequeña muerte en ti

Tones and I – Ur so f**king cool

Papaya – David

Jarvis Cocker – House music all night long

The Posies – Sideways / Dark side of light

Subversia – Far away

Lois – Polilla

A Girl Called Eddy – Big mouth

Travis – A ghost

Héroes 2020

Alien Tango – Arthur Conan Doyle

LA Priest – Rubber sky

Mattiel – White light, white heat

Detergente Líquido – Soplando por el tubo

Nueva Vulcano – Las rotondas

Diamante Negro – Playa desierta

La Bien Querida – La fuerza

La Habitación Roja – El miedo abierto

José Ojeda & Ana Béjar – Silent hunter

Kings of The Beach – Satellite

Nacho Vegas – Arriba quemando el sol

The Waterboys – My wanderings in the weary land

Rufus Wainwright – You ain’t big

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Ravages – Métamorphoses

Ravages es un dúo formado por los franceses Simon Beaudoux y Martin Chourrout, conocidos en España por ser miembros de Exsonvaldes. En 2018 publicaron un EP llamado Renaissance del que te dimos cumplida cuenta en nuestra sección de discos. Esta semana han publicado el primer single de adelanto de un nuevo EP que preparan para otoño. Este nuevo tema de Ravages se llama “Métamorphoses”, una canción con complejos patrones melódicos, mezcla de elementos orgánicos y electrónicos y letras humanistas.

Raúl Querido – Motorista distraído

Raúl Querido estrena tercer single, “Motorista distraído”. Tras “Un Whisky con Hielo” y “Nueva nueva visión”, el músico madrileño vuelve con este nuevo tema unos meses después de su lanzamiento anterior. Esta nueva canción es como una letanía alucinada que se hila sobre un ritmo imparable y avanza hacia una pegadiza sorpresa final. Un nuevo single en este regreso de Raúl Querido que publica y trabaja por primera vez con un sello discográfico, en este caso El Genio Equivocado.

Matt Maltese – Queen bee

Conocido en nuestro país por haber aportado “I Hear The Day Has Come”, una de sus primeras canciones, al soundtrack de la exitosa serie Élite, el joven compositor londinense Matt Maltese publicará el 7 de agosto su nuevo EP, Madhouse. Como anticipo, esta semana nos ha llegado esta deliciosa composición llamada “Queen bee”, un tema fresco medio indie medio crooner que cuenta con las colaboraciones de Brian D’Addario de The Lemon Twigs a la guitarra y la voz de Asha Lorenz de Sorry.

Místicos de Cafetería – Avalancha

Místicos de Cafetería han publicado esta semana un nuevo single, “Avalancha”, extraído del que será su próximo disco, Paraísos, que verá la luz a lo largo de este mes cuando apenas se cumplen ocho meses de su anterior álbum, Soul. “Avalancha” muestra, en poco más de un minuto, cuál es la senda musical que Místicos seguirán en este nuevo trabajo. Un disco en el que Luis nos relata de primera mano todas esas experiencias que nos devuelven a nuestra juventud, configurando un álbum de una belleza tan sencilla como extrema.