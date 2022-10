Nuevo vídeo de My Expansive Awareness

El cuarteto aragonés My Expansive Awareness está de vuelta casi dos años después de publicar su último álbum, Taste of Blood (Hotel Records & Analog Love Records, 2021). Lo hacen publicando un vídeo correspondiente a su sencillo «God of Sun», extraído del mencionado disco. Un videoclip elaborado por el artista Bertrand Grave en un original formato de corto de animación donde dialogan la ciencia ficción, el misticismo y una aventura con tintes de thriller. Una historia futurista ambientada en el año 2090, cuando el daño causado por el hombre en el planeta ha dejado un sinfín de paisajes áridos y desolados. A su vez, la tecnología sigue avanzando y las ciudades crecen y se mimetizan con los desiertos infinitos de enormes dunas.

Además My Expansive Awareness han anunciado que, a pesar de que la etapa abierta con su último álbum está a punto de cerrarse y ya están trabajando en nuevos proyectos, seguirán presentando Taste of Blood en escenarios españoles y europeos. Se trata de despedir el disco desde los escenarios culminando una tanda de presentaciones que la pandemia obligó a interrumpir. Esta parte final de la gira arrancará este sábado 29 de octubre en la Sala Clamores de Madrid, continuará el viernes 18 de noviembre en la Sala Upload de Barcelona y posteriormente dará el salto a Inglaterra para pasar por Londres, Southampton y Nottingham en la primera semana de diciembre. La gira se clausurará en la Zaragoza natal del grupo, en un concierto programado para el viernes 16 de diciembre en la Sala López. My Expansive Awareness contarán con la compañía sobre el escenario de Black Maracas en Madrid, Celestial Bums en Barcelona, The Vacant Lots en Londres y Nottingham, Dead Rabbits en Southampton y Vulk en Zaragoza.