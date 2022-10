Atuendos para asistir a un concierto de noche

Conocer las tendencias de moda es uno de los requisitos indispensables para asistir a un concierto en este 2022 independientemente del género musical. Rock, country, pop, hip hop, jazz, reggaetón o música clásica son los de mayor frecuencia, y poder asistir con un outfit adecuado y al estilo personal no puede faltar para resaltar.

Todas las opciones que se presentan en este artículo caracterizan por comodidad, practicidad y accesibilidad; además cada uno de estos se pueden combinar con las carteras, mochilas y billeteras como las de piquadro.com, el complemento perfecto para ser el centro de atención toda la noche.

A continuación te presentamos diversas opciones de atuendos femeninos para ir a un concierto según su género:

Concierto country

Si tu opción es asistir a un concierto de música country, lo primero a tener presente es que no se necesita nada de lujo o de alta costura ya que es un género musical texano donde las botas y camisas de cuadro son esenciales.

Un par de jeans confiables, un pantalón corto con camisa suelta o tops serán perfectos, igualmente funciona un vestido floral con una chaqueta de mezclilla y accesorios llamativos son perfectos. Ambas opciones son de mucha utilidad para crear un look country chic en tendencia.

Concierto de hip-hop o reggaeton

Para un concierto de hip-hop o reggaeton no se requiere de mucha asesoría, casi cualquier cosa es aceptable y lo más importante es estar cómodo. Un par de jeans pitillo desgastados o de lavado oscuro a la cintura o cadera con un top corto y chaqueta de mezclilla son perfectos.

En los accesorios no pueden faltar las gafas de sol de gran tamaño y un maquillaje sobresaliente para entrar totalmente en ambiente. Los jeans se pueden reemplazar por un pantalón corto de cualquier estilo para estar más cómodo.

Este tipo de atuendo funciona perfectamente para un concierto de rap o reggaetón, una gorra o sombrero pueden ser la diferencia.

Concierto de rock

Los conciertos de rock significan energía, así que para sentirse un verdadero rockstar solo basta con ponerse una camiseta de la banda preferida con un jeans o pantalón corto y listo. Crear algo totalmente simple y cómodo es el objetivo entendiendo que se trata de un ritmo muy alocado donde saltar es primordial.

Un vestido camisero con botas hasta el muslo, una chaqueta vaquera con un moño desarreglado combinado con un pantalón corto son de gran ayuda, y piezas que no pasan de moda. Para este tipo de concierto unas zapatillas de deporte original o zapatillas para correr son ideales.

Concierto pop

Los conciertos pop son la oportunidad perfecta para probar un look divertido y coqueto, vestidos de buen gusto, camisetas con gráficos y minifaldas no pueden faltar. Los toques de color tampoco pueden faltar para darle vida al atuendo de una manera juvenil y fresca, sin embargo, es importante evitar que el look se vuelva infantil.

En relación al maquillaje debe ser ligero y brillante para dejar que el encargado de robarse las miradas sea el atuendo.

Concierto de jazz

Para un concierto de jazz o música clásica, un evento muchos más sofisticado y elegante que el resto la primera opción es un vestido negro. Si se requiere de un look mucho más arriesgado un vestido de encaje blanco, un vestido ajustado terciopelo o jeans delgados con una blusa de tela transparente son perfectas.

Las chaquetas de cuero simples son uno de los accesorios que combinan muy bien para crear este tipo de look, aunque es una pieza que se encuentra asociada al mundo del rock. Los blazers también funcionan perfectamente en bloques monocromáticos.