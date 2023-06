Pet Shop Boys (Parc Del Fòrum – Primavera Sound) 31/05/23

La jornada inaugural del Primavera Sound era gratuita si antes entrabas en el aplicativo del festival y reservabas entrada. Ayer en Barcelona el cielo amenazaba con lluvia, pero eso no desalentó a una marabunta de gente que se acercó al Parc Del Fòrum a ver a unos Pet Shop Boys que presentaban en España su nuevo show The Greatest Hits Live, que se acompaña con una nueva edición de un grandes éxitos en plan saca dineros titulado Smash. ¿Es necesario otro Greatest Hits? Pues no, pero es la excusa perfecta para rodar de gira por medio mundo.

Neil Tennant y Chris Lowe son una institución en la música pop. A lo largo de toda su trayectoria han reivindicado la idea de que hacer pop es un gesto de hedonismo y de compromiso político, y han conseguido llevar su música por las lindes del maintream siempre con inteligencia, manteniendo una estética e idiosincrasia propia.

Lo de ayer fue una fiesta que ellos mismos se dieron y que a los demás nos dejaron participar. Con la bandera de Ucrania de fondo, la expectación era máxima cuando los focos iluminaban el escenario. Un fundido a negro, y ahí estaban el dúo maravillas parapetados tras unas máscaras futuristas, formando parte de una pirotecnia visual de geometrías a lo Metrópolis que daban paso a “Suburbia”. La fiesta comenzaba por todo lo alto. Tras este clásico de su álbum Please (1986), siguieron un reguero de hits enormes como “Can You Forgive Her”, “Opportunities”, o esa versión de “Where The Streets Have No Name” que era su manera de trasladar a la pista de baile un hit rockero, y de paso problematizar conceptos como ¿autenticidad?

El sentido del humor nunca ha faltado en la trayectoria de los Pet Shop Boys, así como tampoco la denuncia. Ahí siempre nos queda “Rent” para escupir sobre las políticas thatcheristas, o ponerse melancólicos en la sensacional “I Don’t Know What You WantBbut I Can’t Give It a Any More”, mientras en “So Hard” los graves atronaban e inducían a que la noche no se acabara nunca.

Otro momento de alta intensidad emocional fue “Go West” que de alguna forma ya les pertenece de por vida, o esa “Always On My Mind” que era su particular reapropiación del erotismo macho. Nadie quería que esta fiesta acabara, pero empezaron a sonar los acordes de “Being Boring” y Neil anunció que era “the last one”. La sensación es que sus canciones nos sobrevivirán siempre. Gracias por tanto.

Foto Pet Shop Boys: Christian Bertrand Primavera Sound