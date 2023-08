OMD anuncian nuevo disco, ‘Bauhaus Staircase’

Orchestral Manoeuvres in the Dark (OMD), que actuarán en Visor Fest (entradas) en próximo mes de septiembre, anuncian la publicación del que será su decimocuarto trabajo de estudio.

Bauhaus Staircase sigue a The Punishment of Luxury (2017), es el cuarto trabajo de los británicos desde su regreso en 2006, y será lanzado el 27 de octubre de 2023 a través de White Noise Records.

Según cuenta la banda, durante el confinamiento por el COVID-19 en 2020, Andy McCluskey «redescubrió el poder creativo del aburrimiento total», escribiendo la mayoría de lo que se convertiría de las canciones. Su compañero Paul Humphreys había sido recientemente padre, lo que retrasó su mezcla del álbum. Con esos temas y una serie de grabaciones rescatadas de anteriores grabaciones que no pudieron terminar hasta ahora se completa una obra que como afirman, probablemente se trate del último álbum de OMD.

Con el anuncio del disco llega el primer adelanto, la canción que le da título, pieza de synthpop clásico, envolvente y enérgica que nos deja imaginar lo que podremos encontrarnos en su conjunto.

Estas serán las canciones de ‘Bauhaus Staircase’ de OMD

1. «Bauhaus Staircase»

2. «Anthropocene»

3. «Look at You Now»

4. «G.E.M.»

5. «Where We Started»

6. «Veruschka»

7. «Slow Train»

8. «Don’t Go»

9. «Kleptocracy»

10. «Aphrodite’s Favorite Child»

11. «Evolution of Species»

12. «Healing»

Escucha ‘Bauhaus Staircase’ de OMD