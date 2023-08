Especial Visor Fest 2023: entrevista y canciones

Visor Fest es uno de nuestros festivales favoritos, un evento único en su especie alejado de festivales clónicos o macro festivales, que basa su programación en grupos que despuntaron en los 80 y los 90. Como bien lo llaman ellos, un festival de conciertos con cuatro artistas por día ofreciendo una actuación con duración de sala. Una fórmula que nació en 2018 en Benidorm y que regresó en 2022 cambiando de sede a Murcia tras la pandemia y una dolorosa cancelación en 2019 a causa de las tormentas.

Los próximos 22 y 23 de septiembre Visor Fest vuelve a Murcia con un cartel que de nuevo hará las delicias de nostálgicos, con cabezas de cartel incontestables como Suede y OMD, además de las leyendas del post-punk Echo & The Bunnymen, el powerpop de Nada Surf, las melodías cristalinas de The House Of Love, la chispa de The Primitives, el genuino sonido Madchester de Inspiral Carpets y el regreso a los escenarios de una de las grandes bandas nacionales de los 90, los albaceteños Mercromina salidos de las cenizas de los hoy también felizmente recuperados Surfin’ Bichos.

En Muzikalia llevamos con mucho orgullo ser medio oficial de Visor Fest, por eso este mes hemos invitado a sus responsables a Conexiones MZK para conocer de primera mano muchas de las cuestiones sobre el festival y sobre la presente edición. Hablamos con sus directores Jorge e Iñaki, y con Vanessa, que se encarga de la comunicación entre muchas otras cosas.

Escucha el especial Visor Fest 2023

