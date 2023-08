Talk To Him: Summer Playlist 2023

Una vez más como cada verano, la azotea sonora de Talk to Him emprende un viaje emocional a través de una lista encadenada de canciones para recorrer un camino que no es otro que el de nuestra propia vida. La música no es todo, sino que, además, para quienes no podemos entender nuestra existencia sin ella, es todo menos música.

Pues bien, esto es todo menos música. Es un mensaje, un diálogo sin palabras, una ofrenda que se lanza al más allá infinito del tiempo y del espacio, donde sólo existe pasado y futuro sin haber presente y donde la distancia no se contempla, pues es algo que une a través de sus notas la elemental esencia de la música, que no es otra que el aire que nos acompañará hasta nuestro último aliento. El portal dimensional está detrás del botón de play.