Nada Surf – Never Not Togheter (BMI / Ernie Records)

Da igual que Nada Surf lleven casi 30 años en activo o que estos días estén de vuelta con su noveno disco, el paso del tiempo no hace mella en sus canciones y en cada entrega vuelven a demostrar que están hechos para no parar de componer verdaderos himnos de power pop atemporal. Con Never Not Togheter (BMI / Ernie Records) vuelven a dar en la diana con nueve canciones a la altura de las que contenían sus grandes obras. Quizá haya influido que este álbum haya sido compuesto coincidiendo con la gira de conmemoración de su icónico Let Go (2012), cuyo influjo les ha podido ayudar a vitaminarse y supermineralizarse, porque desde los adelantos que hemos ido descubriendo los últimos meses, ya veíamos que Matthew Caws, Daniel Lorca, Ira Elliot y Louie Lina estaban de vuelta con algo serio entre las manos.

Lo nuevo de Nada Surf no esconde grandes secretos, en él mezclan su habilidad para crear brillantes melodías y sonidos evocadores, con sus habituales guitarras afiladas. Ya venían avisando con que traían consigo una colección de temas llenos de emoción, una demostración de que siguen siendo capaces de crear los himnos que siempre esperamos de ellos. Mucho ojo con “So Much Love”, “Come Get Me” y “Live Learn and Forget”. No dejen a un lado esa épica “Looking For You” con ecos a Flaming Lips y gócenlo con la reflexiva “Crowed Star”, la bonita “Just Wait” o los desarrollos de “Mathilda”.

Unas canciones que estamos deseando escuchar en directo compartiendo espacio con sus grandes clásicos, con las que desde luego, no desentonarán.

Escucha Nada Surf – Never Not Togheter