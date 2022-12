Entrevista a L’Entourloop por su nuevo trabajo

El pasado 15 de noviembre en la Sala Mon de Madrid, los fanáticos de los sonidos jamaicanos teníamos una cita con L’Entourloop. Un concierto muy esperado, sobre todo tras la suspensión de su actuación este año en el Festival Rototom por cuestiones climáticas. Pese a la lluvia, el frío y que fuera un martes, el recinto, ubicado en el distrito de Moncloa, colgó el cartel de sold out. Cientos de personas encontramos nuestro refugio en las melodías de esta agrupación francesa.

Un espectáculo divertido, energético y brillante en el cual Sir Johnny y King James, y el resto del colectivo, nos presentaron su nuevo trabajo, La Clarté Dans La Confusion. Un disco, publicado a principios de verano, que se ha convertido en uno de los mejores álbumes internacionales de dub y reggae en este 2022.

El concierto previsto a las 21:00 no comenzó hasta unos veinte minutos después. Aun así, la sala estaba hasta la bandera, una auténtica fiesta. Además, las canciones que eligieron para animar la velada caldearon el espacio hasta la entrada del colectivo. Desde clásicos que no pueden faltar en estas citas como “Sound of da Police” del rapero aforamericano KRS, hasta una versión dub de “Purpurina” de Alberto Gambino.

El sonido era perfecto y el ambiente era inmejorable. El concierto comenzó de la mejor manera posible, con el tema “Calling Dancers”. El resto fueron noventa minutos de quemar zapatilla.

Antes del espectáculo, desde Muzikalia, hablamos con sus integrantes para que nos comentaran más acerca de su nuevo trabajo, de su obsesión musical o de la gira que en estos momentos están realizando.

«Sí crees que es demasiado ruidoso … ¡Es porque eres demasiado viejo!»

Es un placer hablar con vosotros. Lo primero de todo, enhorabuena por vuestro nuevo álbum, La Clarté Dans La Confusion. ¿Cómo estáis viviendo estos momentos?, ¿cómo está yendo la gira?

El placer es compartido. «La Clarté Dans La Confusion» salió a la venta el 10 de junio, así que ya han pasado 5 meses desde su publicación y a pesar del periodo estival, que siempre es un poco más tranquilo, estamos relativamente satisfechos con el feedback que estamos teniendo.

Llevamos desde abril en la carretera, primero en salas y luego en festivales para presentar este trabajo hasta finales de año. La acogida del público está siendo cálida, estamos teniendo bastante buen feedback. Este álbum es el resultado del largo tiempo que estuvimos encerrados, como muchos artistas, por eso estamos muy contentos de volver a encontrarnos con la gente. ¡Es un placer enorme!

Antes de diseccionar vuestra nueva obra, me gustaría empezar por vuestros inicios. ¿Cómo nació L’Entourloop?, ¿cómo comenzó vuestra trayectoria musical?

Siempre hemos sido unos entusiastas de los vinilos, da igual el estilo, aunque con una predisposición por el hip hop y el reggae, cuyos orígenes e influencias son muy cercanos y representativos de este formato. Gracias a esto es por lo que nos hemos interesado por los Sounds System y por el “turntablism”, en el sentido más amplio del término. Con los años, pasamos a la práctica del Dj, probando con el scratch y otras máquinas. Así es como una cosa nos llevó a la otra, empezamos a hacer remezclas, bootlegs …

A medida que fuimos evolucionando intentamos crear nuestros propios riddims, componer e invitar a Mc’s a las versiones. Fue todo por etapas, al principio en pequeños bares de nuestra ciudad y posteriormente en otros sitios. Poco a poco, siendo conscientes de que queríamos profesionalizarnos

Un camino que comenzó en la década de los ochenta y desde entonces siempre habéis estado fusionando estilos, uniendo diferentes músicas. ¿Cómo os conocisteis?

De hecho, nos gusta fusionar estilos y aportar un lado un poco «estrafalario», sobre todo en los diseños o en los clips que proponemos, tratando de salirnos de los caminos trillados y de los clichés que se suelen transmitir. Intentamos divertirnos y proponer algo que simplemente se parezca a nosotros.

Algunos miembros del colectivo son amigos de la infancia, otros se unieron al proyecto más adelante, pero es obviamente esta pasión común la que nos une. Tenemos la suerte de contar con gente que no es necesariamente de la misma generación que nosotros, lo que nos permite mezclar aún más influencias y también descubrir y redescubrir muchos sonidos.

Es más, vuestros primeros mixes eran una fusión de rap norteamericano con los sonidos jamaicanos, tanto de reggae como rocksteady. ¿Cómo nació la idea?

Justo. Como decíamos antes, nos atraía enormemente el mundo de los DJs, era algo natural que intentáramos reunir todos nuestros gustos a través de remezclas. De hecho, nada ha cambiado, es lo que siempre hemos querido hacer: probar algunos combos increíbles que, en nuestra opinión, hacen que las partes de los diferentes protagonistas sean aún más sublimes.

Esos primeros pasos tuvieron lugar en condiciones bastante rudimentarias, eran los comienzos. Había muchas ideas, pero escasos medios. Por aquel momento trabajábamos en un «cuchitril» que servía de «estudio casero».

Nuestra primera mezcla la lanzamos en internet con descarga gratuita, sin saber muy bien y sin planificar demasiado. Aun así, la acogida del público fue tal que nos dió impulso para seguir y estructurarnos un poco más.

Uno de esos primeros mixes fue “L’Entourloop Airlines”, publicado en el 2013. En cierta manera, ese trabajo fue la semilla de este colectivo.

Podría decirse que sí, pero principalmente fueron las ganas de todos de dar rienda suelta al colectivo. De ahí surgieron las primeras mezclas y en particular la que comentas, «L’Entourloop Airlines», que trabajamos a modo de «Mixtape» También era, como su nombre indica, una invitación a viajar por nuestro universo.

Un universo que se ha ido ampliando cada vez más. Durante este verano estuve en un pueblo de la Toscana llamado Piombino. En una de sus playas, durante la noche, el colectivo Immiroots Sound System, se marcó una buena fiesta. Recuerdo que una de las canciones que no paraban de producir era “Dreader Than Dread”. Un ejemplo perfecto de cómo esta música es capaz de superar las fronteras y conectar los corazones de la gente.

¡Merci Immiroots Sound System Big Up!

Sí, de hecho, es uno de nuestros temas estrella, la gente lo espera en directo y hace botar al público cada vez que lo tocamos. Siempre es sorprendente ver el éxito que ha tenido la canción y es cierto que es un tema que funciona muy bien en nuestras citas en el extranjero, algunas personas no conocen necesariamente el colectivo, pero sí el tema. Estamos encantados de ver que también se nos escucha mucho más allá de nuestras fronteras y de comprobar lo universal que es la Música.

Esta canción, marcó un antes y después en L’ Entourloop. ¿Os cambió la vida?

Tal vez no sea «Cambiar nuestra vida», pero es cierto que esta pieza dio al colectivo una base sólida para ir más allá y proponer aún más cosas.

Actualmente acabáis de publicar vuestro nuevo trabajo. Un disco fusiona multitud de estilos, temas y referencias tanto musicales como cinematográficas. ¿Qué nos podéis contar acerca de él?, ¿Cómo fue el proceso de producción y publicación?

Intentamos hacer un álbum que gustará a la gente. Está compuesto por 20 temas intentando no reproducir demasiados formatos y ofreciendo canciones que nos parecen muy elaboradas.

En cuanto al proceso de producción, cada miembro del colectivo aporta sus ideas, sus bocetos y los ponemos en común para trabajar en las canciones. A menudo probamos varias versiones de los temas, nos gusta darle vueltas a todo, ir probando cosas completamente diferentes para que al final se ajuste al gusto de todos. Lo mismo para todo lo que se refiere a la parte visual, trabajando mano a mano con los diseñadores gráficos del colectivo. Entre todos, intentamos avanzar juntos.

En cuanto a la publicación, siempre es un trabajo largo debido al número de artistas presentes en el proyecto, pero el álbum se publicó con la ayuda de nuestros socios Yes High Tech, Face B, X-Ray Production y Tallowa.

Una de las canciones que mejor vértebra y representa el disco es “Calling Dancers”. ¿Cómo nació?

Nos gusta hacer uniones locas y queríamos que lo trabajaran Promoe & Alborosie, dos artistas a los que admiramos por su talento y sus alocadas carreras. Les gustó el tema y el riddim,y fue un honor que les gustara participar. Es cierto que es un tema que representa bien al colectivo. It’s a Real ENTOURLOOP!

Vosotros ponéis las bases y los ritmos y multitud de artistas se unen a vuestro estilo, entre ellos Bounty Killer, Tippa Irie, Lyricson, Queen Omega, General Levy o Chali 2Na. ¿Cómo han surgido estas colaboraciones?

Para los featurings trabajamos en base a los deseos de nuestro cuerpo. Hemos tenido mucha suerte de contar con todos estos artistas que tanto nos gustan. Además, disfrutamos mucho mientras imaginamos la idea, viendo que músico se ajusta más a cada tema.

Una vez desarrollada la idea, intentamos comunicar nuestros deseos y los convocamos para que se acerquen lo más posible a lo que buscamos. Debemos de admitir que rara vez nos decepcionan.

Hace poco estuve entrevistando al grupo español Iseo & DodoSound. En el 2021 publicasteis un remix de su canción “My art on the market”. ¿Cómo conocisteis la música de Iseo & DodoSound?

Uno de los beatmakers del colectivo tuvo un flechazo con este famoso tema ,»My art on the market», e hizo hincapié para que todos lo escuchamos. Quedamos completamente seducidos por Iseo & Dodosound. Con el paso del tiempo surgió la idea de hacer un remix, nos pusimos en contacto con ellos y amablemente aceptaron.

En estos momentos, en España, estamos viviendo una recuperación de la escena jamaicana. ¿Cómo es la escena en Francia?

La escena jamaicana es influyente en todo el mundo, así que: ¿podemos hablar de recuperación? Es la esencia del reggae, parece lógico que la gente que ama esta música y la escucha a diario se vea influenciada por ella. Después hay «imitadores» en todo el mundo.

En esta cultura, el formato vinilo es esencial, pero también la búsqueda de sonidos y artistas. ¿Cuánto tiempo dedicáis a escarbar en las cubetas de vinilos?, ¿Cuántos discos podéis comprar en un año?, ¿Qué discos serían esenciales en vuestras sesiones?

Es muy difícil de cuantificar, pero sin duda lleva mucho tiempo y el número de discos que hemos comprado comprados a lo largo de un año es imposible de saber. Cuando se ama algo no se cuenta el secreto.

En cuanto a los discos imprescindibles también es difícil, pero te dejo cuatro:

–Millie Small “My Boy Lollipop”

– Can / Vitamin C

– Cymande / Dove

– Prins Thomas / Paradise Goulash

Por último, ¿tenéis ganas de volver a actuar en España?, ¿cómo está yendo la gira?

Nos hace mucha ilusión debido a que nuestro espectáculo en el Rototom de este año no pudo realizarse por el clima, así que sabemos que la gente estaba expectante y eso es motivador.

La gira va muy bien. Tenemos la suerte de tocar en grandes salas y festivales, compartir sets con grandes artistas. Además, el público está en ebullición, sudamos mucho, un poco duro para nuestros dos cabezas de cartel, King James & Sir Johnny. Prepárate: Si crees que es demasiado ruidoso … ¡Es porque eres demasiado viejo!

Escucha L’Entourloop – La Clarté Dans La Confusion