Parquesvr, pablopablo y Kokoshca esta semana en el ciclo MAZO Madriz

Sigue el ciclo MAZO Madriz que estos días trae los conciertos de Parquesvr y pablopablo, con todas las entradas agotadas, y Kokoshca.

Parquesvr, que estarán presentando su flamante segundo álbum, Si no fuera por estos momentos, sería por otros, uno de los discos más celebrados del inicio de este curso, y que estarán vistiendo de largo en su ciudad este viernes 21 de octubre en la sala El Sol con todos los tickets vendidos desde hace varios días.

Otro de los conciertos que fulminó todos los tickets es el de pablopablo, el proyecto del madrileño Pablo Drexler, hizo del célebre cantautor Jorge Drexler pero también dueño de uno de los debuts más estimulantes de este año: un disco homónimo que estará presentando este jueves 20 de octubre en la Sala Siroco, estrenando uno de los directos más singulares del nuevo pop ante una sala que estará a reventar.

El sábado 22 de octubre cierran la semana con uno de los grupos fundamentales de la música alternativa de guitarras estatal. Los navarros Kokoshca llegarán a la Sala Clamores para repasar su repertorio más ilustre, además de para volver a poner en común las canciones de su celebrado álbum homónimo, que vio la luz hace tan solo un año. Aún quedan algunas entradas disponibles.

Próximos conciertos de MAZO Madriz

Jueves 20 de octubre: pablopablo @ Siroco [SOLD OUT]

Viernes 21 de octubre: Parquesvr @ El Sol [SOLD OUT]

Sábado 22 de octubre: Kokoshca @ Clamores [entradas]

Jueves 27 de octubre: Erik Urano & Merca Bae @ Copérnico [entradas]

Sábado 29 de octubre: Cuchillo de Fuego + Balcanes @ Wurlitzer Ballroom [entradas]

Sábado 5 de noviembre: Vulk @ El Sol [entradas]

Viernes 11 de noviembre: Arde @ Siroco [entradas]

Sábado 12 de noviembre: Gloosito @ Shoko [SOLD OUT]

Sábado 12 de noviembre: Hogar + Sarikaya Komzin @ Wurlitzer Ballroom [entradas]

Jueves 17 de noviembre: Zuaraz @ El Sol [entradas]

Jueves 17 de noviembre: Bestia Bebé @ Maravillas Club [entradas]

Sábado 19 de noviembre: Ruiseñora @ Siroco [entradas]

Viernes 9 de diciembre: La Élite @ Copérnico [entradas]

Jueves 15 de diciembre: Valdivia @ Maravillas Club [entradas]