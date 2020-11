Parquet Courts celebran los 10 años de ‘On Time’ con un concierto en streaming

Parquet Courts han sido elogiados como uno de los grupos esenciales de la década. A lo largo de los años, han lanzado cinco álbumes, innumerables EPs y singles, y dado cientos de directos. Su influencia impacta no solo en la escena musical de Nueva York sino que llega a muchas zonas del mundo. En cuanto a sus letras, las canciones han revelado tener una cualidad profética, como narrativas de aislamiento, de la catástrofe climática, la dependencia tecnológica y la brutalidad policial que impulsan su trabajo y que se han materializado en algunos de los momentos más oscuros de esta década. A pesar de ello, las llamadas a la acción del grupo continúan animando a las audiencias a luchar contra su malestar y a encontrar la fuerza para moverse. Es esta división entre causa y respuesta, esa creatividad impulsada por una repulsa, lo que ha llevado a la escritora Lindsay Zoladz a nombrarles “uno de los grupos de rock más vitales en activo” en su columna en Slate a finales de 2018.

El grupo anuncia hoy “On Time,” un concierto en directo por streaming y una retrospectiva para celebrar el 10º aniversario de su primer concierto. El concierto, grabado en directo en el Pioneer Works de Brooklyn, se estrenará este 10 de diciembre, conmemorando su primer concierto, que tuvo lugar en Monster Island el 17 de Diciembre de 2010. En él habrá vídeos de archivo, nuevas entrevistas, merch exclusivo y mucho más. El grupo añade: “Hace diez años comenzó nuestra aventura tocando un primer concierto sin prácticamente espectadores, y para celebrar hemos decidido dar un concierto para todo el mundo, de forma virtual.” Compra entradas aquí.

Como añadido a este anuncio, Parquet Courts desvela “Hey Bug,” un tema inédito que se compuso en las sesiones del LP de “Sunbathing Animal”.

“Si recuerdo correctamente, lo grabamos en el Seaside Lounge de Brooklyn, durante otoño de 2013. Trabajábamos allí con nuestro colega Jonathan Schenke, que había grabado Light Up Gold, pero esta vez grabábamos en un estudio en vez de en una sala de ensayo,” dice A. Savage. “Estábamos grabando cosas para “Tally All the Things That You Broke” y Sunbathing Animal. Editar la secuencia de un LP suele ser un proceso complejo, y cuando termina suele ser un alivio que implica que lo elimino por completo de mi memoria. Ahora estoy escuchando ‘Hey Bug’, siete años después y pensando en qué canción tan buena es. Ese período fue bastante frenético en cuanto a la composición, así que doy por hecho que no es la única canción que no ha sido publicada. Así que ya llega nuestra contribución musical al 2020: ‘Hey Bug’ (grabado en 2013).”