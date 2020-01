Pat Metheny publica nuevo disco en febrero

From This Place es el nuevo disco de estudio de Pat Metheny y se pone a la venta en todo el mundo el próximo 21 de febrero.

Contiene diez canciones propias, grabadas con Antonio Sanchez a la batería, Linda May Han Oh al bajo y Gwilym Simcock en el piano. Metheny contó con las colaboraciones de Meshell Ndegeocello (voz), Gregoire Maret (armónica), Luis Conte (percusión) y la Hollywood Studio Symphony, conducida por Joel McNeely.

Este es su primer trabajo con material nuevo desde Kin (2014) y se publica en CD y vinilo doble de 140 gramos. Según declaraciones recientes de Metheny; “Este es uno de los discos que he estado esperando hacer toda mi vida. Es como una culminación musical que refleja una amplia gama de expresiones que me han interesado a lo largo de estos años, presentadas de una manera que incluye oportunidades de comunicación que solo se pueden conseguir con un grupo de músicos que han pasado cientos de noches juntos sobre un escenario”.

Estas serán sus canciones:

01 America Undefined

02 Wide And Far

03 You Are

04 Same River

05 Pathmaker

06 The Past In Us

07 Everything Explained

08 From This Place

09 Sixty-Six

10 Love May Take A While

Pat Metheny girará por todo el mundo para presentar las canciones de este nuevo disco. Su gira incluye un concierto en el Palau de la Música de Barcelona el 16 de junio.